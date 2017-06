Da geht noch mehr: Wie Technik Kids begeistert

Salzburger Burschen und Mädchen buhlen Jahr für Jahr um Plätze bei den „SommerTechnik und IT-Wochen“. Aber nur die Schnellsten kommen zum Zug.

Technik und IT bleiben zukunftsträchtige Branchen. Wie leicht es geht, Schüler dafür zu interessieren – und sie als potenzielle Fachkräfte von morgen zu gewinnen –, zeigen die „SommerTechnik- und IT-Wochen“. Die werden gestürmt von 12- bis 16-jährigen Burschen und auch Mädchen. Sie verfassen zuhauf Bewerbungsschreiben, damit sie in ihren Schulferien (!) Berufsluft schnuppern können. Im WIFI Salzburg und bei Salzburg Research testen sie, was ein 3D-Drucker so alles herstellt und können sich selbst als Programmierer erproben.

Den Veranstaltern Industriellenvereinigung, Wirtschaftskammer, Salzburg Research, ITG, Land Salzburg und Akzente gelingt die Übung hervorragend. Man hat von einer auf drei Wochen ausgebaut und noch immer reicht es nicht. Der Bedarf ist anscheinend riesig. 90 kostenlose Plätze gingen weg wie die warmen Semmeln, die Warteliste quillt über. Bitte kein weiteres Foto in der Zeitung, werden Journalisten ersucht. Sonst müsse man noch mehr Schüler abweisen und enttäuschten Eltern erklären, dass schon alle Plätze weg sind. An einen weiteren Ausbau denkt man auch nicht. Sollte man aber. Die Ferienbeschäftigung „Technikwoche“ sorgt für die Fachkräfte von morgen. Da geht noch mehr.

Sabine Tschalyj