Salzburger Schüler bauten fahrtüchtiges Elektro-Auto

Praxisfern ist der Unterricht an der Salzburger HTL nicht, hier wird richtig angepackt. Und an Zukunftsträchtigem gearbeitet. Die Schüler bauten ein Elektro-Auto. Das fährt sogar Rennen.

Es heißt „Scorpion“, ist optisch ein echter Flitzer und wird bald auf Salzburgs Straßen anzutreffen sein. Es ist ein voll funktionstüchtiges Elektro-Auto, das von den Schülerinnen und Schülern selbst entwickelt und gebaut wurde. Gerade wird seine Straßenzulassung geprüft, die Genehmigung sollte demnächst eintrudeln.

Ende Mai wurden die HTL-Schüler für ihre Leistung mit dem Energy Globe in der Kategorie Jugend ausgezeichnet (siehe Foto). Dieser Preis wird an nachhaltige Best-Practice-Lösungen zum Klimawandel vergeben, 2000 Projekte aus 178 Ländern wurden diesmal eingereicht.

Der „Scorpion“ hat noch einen Bruder, und der ist der eigentliche Star. Er nahm heuer das dritte Mal beim „Shell Eco Marathon“ in London teil. Das ist gleichsam die Formel 1 der energiesparenden Fahrzeuge und der Grund, warum es das Salzburger Projekt gibt. „Das HTL Racing Team wurde vor zehn Jahren gegründet, um da teilnehmen zu können. 200 Teams aus ganz Europa gehen an den Start“, sagt HTL-Abteilungsvorstand Heinz Spitzauer.

Die Salzburger gehören zu den Jüngsten, die Konkurrenz kommt fast nur von Hochschulen und Universitäten. Mit deren Zeitressourcen können die Schüler nicht mithalten, entmutigen lassen sie sich davon nicht. Im Vorjahr kamen sie mit dem „Scorpion“ auf den neunten Platz von 23 Teilnehmern in der Gruppe. Das erstaunte viele.

63 Kilometer pro Kilowattstunde (kWh) schaffte der Bolide, der nur 170 Kilo wiegt und bis zu 50 km/h fährt, denn beim Eco-Marathon geht es um Reichweite, nicht um Geschwindigkeit. Im Vergleich: Ein Tesla hat eine Reichweite von rund 5 km/kWh. Mit Vergleichen müsse man aber aufpassen, sagt Heinz Spitzauer. Rennautos brauchen einiges nicht, was im Straßenverkehr von Nöten ist, zum Beispiel eine Heizung. Und die frisst Strom.

Klassenübergreifendes Projekt – und es geht weiter

Rund 20 Maschinenbau- und Elektrotechnik-Schüler des zweiten bis fünften Jahrgangs bilden das Racing Team – und fünf Lehrer. Es ist eine Form der Begabtenförderung, bei der die Schüler auch viel ihrer Freizeit opfern.

Heuer war Franziska Eichhorn Teammanagerin, eben maturierte sie mit Auszeichnung. Auch wenn es beim Rennen dieses Jahr nicht so gut lief, so sei es eine Wahnsinnserfahrung, sagt Eichhorn. „Man sieht technische Höchstleistungen. Das ist extrem interessant, weil wir uns viel abschauen können. Die Teams sind sehr offen.“

Spannend bleibt das Racing-Projekt für die Schüler, weil das Fahrzeug stets weiterentwickelt wird. So entsteht jedes Jahr im Prinzip ein neues Auto, in nur acht Monaten werden fast alle Komponenten neu gemacht. Der erste Prototyp hatte noch einen Wasserstoff-Antrieb, übernächstes Jahr werde es wohl ein neues Modell geben, so Spitzauer.

Auch die Wirtschaft unterstützt die Schüler, der „Scorpion“ hat einen Sponsorenwert von 140.000 Euro. Spitzauer: „Elektroautos sind ein Megatrend. Wir verwenden modernste Antriebstechnik und Werkstoffe, legen Wert auf Leichtbau. Wir sind am Puls des Geschehens.“

Von Petra Suchanek