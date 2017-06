In Salzburg-Schallmoos ist seit März ein Beratungszentrum für Roma und Sinti tätig. Man betreut Angehörige der Minderheit, will Jobs vermitteln. Der Verein Phurdo erhält dafür 394.000 Euro für drei Jahre, bezahlt vom Sozialministerium und dem EU-Sozialfonds.

Das missfällt der Salzburger ÖVP. Der VP-Nationalratsabgeordnete Astin El Habassi hat 13 akribische Detailfragen an SP-Sozialminister Alois Stöger gestellt: Warum so viel Geld? Wer evaluiert das Ergebnis? Hat man die Referenzen des Vereins und des Obmanns überprüft?

„Nicht nachvollziehbar“

Stögers Antworten hätten ihn „schockiert“, sagt Habassi: „Das Projekt wurde im dritten Quartal 2016 eingereicht, die Finanzierung steht seitdem. Das Büro wurde am 23. März 2017 eröffnet und dann heißt es, dass schon 86 Leute betreut und 15 auf Arbeitsplätze vermittelt wurden, dass die Leute Körbe flechten und dass das Geld gut angelegt ist. Für wen? Was da passiert, ist für mich nicht nachvollziehbar. Die auszahlenden Stellen müssen sich die Dinge genauer anschauen“, findet Habassi.

Nicht einmal die Stadt Salzburg wurde informiert, kritisiert ÖVP-Gemeinderatsklubchef Christoph Fuchs. „Die große Frage ist, wie integriere ich die Roma? Wenn die hier sind, um zu betteln, ist es eine völlige Illusion, die in den ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln.“

Vier Mitarbeiter angestellt

Phurdo-Vereinsobmann Raim Schobesberger kennt die Anfrage – und meint laut lachend: „Und jetzt wollen alle wissen, was macht der Raim mit der Kohle?“ Er verprasse sie sicher nicht selbst. „Ich habe mich verpflichtet, monatlich alle Fixkosten, alle Ausgaben, die Sozialversicherung beim Sozialministerium zu melden.“ Dort könne man nachfragen. Man habe vier Mitarbeiter angestellt, zahle Miete für 90 Quadratmeter. „Wir helfen bei der Wohnungssuche, Arbeitssuche, Mindestsicherung, Pension. Wir begleiten die Leute zur Visum-Behörde und zur Schuldnerberatung.“ Die Klientel seien hier lebende Roma, die sich meist nicht als solche deklarierten, und Armutsmigranten.

Zeitlich begrenzte Jobs

Mitarbeiterin Alina Kugler sagt: „Es ist auch nicht einfach, die Leute in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Meistens steigen sie wieder aus, weil es Probleme in der Familie gibt.“ Dennoch habe man einige Personen saisonal vermittelt, im Gastgewerbe, beim Weihnachtsmarkt in Hellbrunn, drei fangen jetzt auf dem Bau an.

Mail: sonja.wenger@svh.at