Du, entschuldige, i kenn di…

Wer dieser Tage shoppen geht, verspürt beim Flanieren durch die G’schäftln ein mulmiges Gefühl. Eine vage Vertrautheit. Erinnerungen, die aufsteigen. Kurze Flashbacks, ein Aufblitzen im Gedächtnis.

„Das hab ich doch schon mal gesehen“, murmelt man, „das kommt mir doch bekannt vor.“ Ja, denn: Sie sind wieder da! Mit all dem Grauen, das sie schon einmal über uns gebracht haben. Mit den schrillen Mustern, den Spandexhosen, den Samtminikleidern, Bauchtaschen, Leopardenprints und Neonfarben. Ladies and Gentlemen, the 80ies are back!

Schulterpolster, die aus der Silhouette ein Cornetto machen, hüfthohe Hosen mit aufgestickten Rosen, Jeansjacken, fette Logos und Turnschuhe mit Plateausohlen: Die Fashionistas, Instagrammer und Influencer der Online-Modewelt feiern begeistert ein Retro-Festival, da ist die Rede vom „goldenen Zeitalter des Konsums“, das die 80er gewesen sein sollen, von „Glamour, wilden Partys, guter Laune“ und „der Sehnsucht nach der damaligen Leichtigkeit“. Mit fällt es nicht leicht, das zu ertragen, denn mir kommt vor, wir waren nie so schiach wie in den 80ern. Außer vielleicht in den 90ern.

Das Gute ist: Es wird, wie schon einmal, vorbeigehen. Aber ich frag mich: Wieso galten die bunten Entgleisungen der 80er grad noch als Modesünden und sind auf einmal wieder in? Ist das nur eine logische Konsequenz, weil erst die 60er und dann die 70er ein modisches Comeback hatten? Oder steckt ein System dahinter, weil der Markt nichts dem Zufall überlässt? Ich hab null Plan von diesen Dingen, aber eine Theorie. Die Macher und Designer wissen genau: Wir, die Kinder der 80er, sind jetzt erwachsen. Wir haben Geld. Wir haben Kaufkraft. Und wir haben Erinnerungen.

In einer grünen Karottenhose haben wir vielleicht zum ersten Mal Handerl gehalten, neben dem Tattoo-Halsbandl prangte der erste Knutschfleck. In einer pinken Aerobic-Leggins haben wir zu Lambada, Looking for Freedom und Total eclipse of the heart getanzt. Apropos Musik: Die 80er-Girlgroup Bananarama macht nach fast dreißig Jahren heuer eine Tour durch England. Robert De Niro’s Waiting – aber darauf vermutlich eher nicht. Dass das Zufall ist, kann ich mir nicht vorstellen. Der Markt scheint zu denken: Die wollen das, was sie kennen. Und gibt es uns. Warum sonst werden seit Kurzem – in der Welt von Spotify, iPods und Autoradios mit Bluetooth – sogar wieder Kassetten produziert? Demnächst überrollt uns dann wohl ein Revival der 90er. Die Kelly Family steht nämlich schon in den Startlöchern.

Mareike Fallwickl arbeitet als freie Texterin und Lektorin. Mail: interaktiv@svh.at