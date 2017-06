Die Ferien sind in Sicht: Kinderbetreuung in Salzburg

Jetzt ist das Organisationstalent der Eltern gefragt. Attraktive Ferienangebote sind schon ausgebucht. Was bleibt für den Rest?

In zwei Wochen beginnt der Ausnahmezustand in tausenden Salzburger Familien: Neun Wochen Schulferien. Berufstätige Eltern kreieren ein buntes Flickwerk aus Wochenbeschäftigungen: Von der Mini-Stadt geht es ins Fußballcamp, dann ins Waldlager, gefolgt von Mama-Urlaub, Papa-Urlaub und für die restlichen Wochen „ergibt sich etwas“. Dabei ist Zeit Geld. Nur wer schnell alle Betreuungsangebote kennt, hat Chancen auf günstige bis kostenlose Top-Angebote.

IT-Wochen: Wieder zu wenig Plätze

So waren die kostenlosen „SommerTechnik- und IT-Wochen“ von Industriellenvereinigung Salzburg, Wirtschaftskammer Salzburg und weiteren Veranstaltern heuer sofort ausgebucht. Schüler zwischen 12 und 16 Jahren können dort beispielsweise Roboter bauen oder mit 3D-Druckern experimentieren. „Sogar die Warteliste ist hoffnungslos voll“, so Marietta Oberrauch von Akzente Salzburg, die die Anmeldung organisiert. Der Bedarf an solch qualitativer Kinderbetreuung ist offenbar riesig. Obwohl man aufgestockt hat, reichen auch 90 Plätze nicht aus.

Die „Insel“ in Salzburg ist schon zum Teil ausgebucht

Schnell sein muss man auch bei der Insel – Haus der Jugend in Salzburg. Hier spielen und sporteln in der ersten Ferienhälfte täglich rund 150 Schüler zwischen fünf und 15 Jahren. „Die erste Woche ist schon voll, die zweite fast“, sagt Leiter Heimo Weilharter. In Woche drei gab es zu Redaktionsschluss noch 14 Plätze, in Woche vier 22. In der zweiten Ferienhälfte ünernimmt das Kolpinghaus (eine Woche 85 Euro). Allerdings finden hier nur 55 Kinder Platz und nur jene zwischen neun und 15 Jahren.

Es gebe ja auch die „Stadtferien“, betont dazu die ressortzuständige Salzburger Vizebürgermeisterin Anja Hagenauer (SPÖ). Dabei werden Salzburger Volksschüler in den VS Aigen, Herrnau, Itzling, Maxglan und Leopolds-kron für 9,50 Euro pro Tag betreut. 70 Kinder nutzten die Aktion im Vorjahr. Die Anmeldungen laufen, ebenso wie jene für die Horte (sieben Euro pro Tag), in denen im Vorjahr rund 260 Hortkinder und 100 Gastkinder unterhalten und verköstigt wurden.

Im Trend: Sport- und Englischkurse ausgebaut

Außerhalb von Schule und Hort ist das „Ferienspiel“ der Kinderfreunde Salzburg in der Fürbergstraße eine Stütze für Familien. Schon ab drei Euro pro Tag kommen da Kinder von fünf bis 15 Jahren auf ihre Kosten. Auch normalerweise teure Ausflüge in Erlebnisparks stehen im Angebot. Auffallend ist: Immer mehr Kinder kommen in die Sprachwoche „Crazy English Week“ (günstig: 45 Euro). „Deshalb organisieren wir zwei Wochen statt einer“, schildert Betreuer Daniel Berger. Plätze gibt es für 4. bis 8. September (Kontakt: Telefon 0662-455488, www.sbg.kinderfreunde.at). Für einwöchige Feriencamps (all inclusive) sind 374 Euro zu zahlen.

Das sportliche Betreuungsangebot hat heuer die Salzburger Sportunion ausgebaut. Zu den „Sports4Fun“-Standorten Salzburg (Sportzentrum Mitte), Hof, Maishofen, Faistenau und Oberndorf ist Eugendorf neu dazugekommen. An drei bis fünf Vormittagen je Gemeinde lernen Kinder zwischen sechs und 16 Jahren 40 Sportarten wie Football, Hip Hop/Tanz, Parkour oder Capoeira kennen. Anmeldungen sind nicht nötig (Ausnahme: Eugendorf). Man kommt in der Früh zur Infostelle und bucht seine Sportart für fünf bis sieben Euro. (Infos unter www.sportunion-sbg.at, Telefon: 0662-842688.)

Heiß ersehnt: Kinderstadt öffnet ihre Pforten

Wie läuft die Arbeit bei der Müllabfuhr? Und wie entsteht eine Zeitung? Wen wählen wir zum Bürgermeister? Solche Fragen beantwortet „Mini-Salzburg“. Nach einem Jahr Pause findet die Kinderstadt im Volksgarten heuer von 28. Juni bis 15. Juli statt. Kinder zwischen sieben und 14 Jahren können hier spielen, arbeiten, studieren oder einfach den Ferien-Treffpunkt genießen. Mit dem erarbeiteten Spielgeld kauft man in den Geschäften der Kinderstadt ein. Kosten: Fünf Euro einmalig plus drei Euro pro Spieltag. (https://minisalzburg.spektrum.at)

Dass Kinderbetreuung nicht nur Elternaufgabe, sondern eine des ganzes Dorfes ist, erkennen Landgemeinden wie Nußdorf.

Landgemeinden bauen aus, Kindergärten sollen öffnen

„Wir bieten jetzt die ganzen neun Wochen Ferienprogramm an“, schildert Bürgermeister Johann Ganisl (ÖVP). Vom Tennis- bis zum Trachtenverein sind diverse Gruppierungen involviert.

Dem Plan des Landes, Kindergärten künftig im Sommer die Betreuung von Ein- bis 14-Jährigen zu gestatten, stehe er offen gegenüber. Zurückhaltend gibt man sich in der Stadt Salzburg. „Wenn nötig, ist das denkbar“, heißt es von Anja Hagenauer. Die Stadt-Kindergärten seien zwar sechs Wochen geschlossen, aber zumindest im „Radl“ offen. Das Kinderbetreuungsgesetz Neu lässt aber wegen Finanzierungsquerelen und den Neuwahlen ohnehin noch auf sich warten. Bis dahin schaut man am besten auf die „Feriendatenbank“, die fast alle Betreuungsangebote auflistet (Link: www.salzburg.gv.at/ferienprogramme).

