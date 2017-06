14.000 Türken mit illegalem Doppelpass?

Doppelleben: Laut Ankara gibt es in Österreich mehr Türken als hierzulande offiziell gemeldet sind.

Das Phänomen der Doppelstaatsbürgerschaften in der türkischen Community wird sichtbarer. „Viele Leute gehen jetzt zum Konsulat und wollen raus aus der türkischen Staatszugehörigkeit. Nach dem Referendum soll es täglich bis zu zehn Ansuchen gegeben haben“, weiß ein gut informierter Landsmann, der wegen der politischen Wirren nicht genannt werden möchte.

U-Boote wählen Erdogan

Die ominöse Liste mit den Namen von 96.000 türkischen Wahlberechtigten setzt diesen Austro-Türken zu. Sie wurde dem Grünen Peter Pilz und der FPÖ zugespielt. Man vermutet, dass sich darauf auch Personen befinden, die gleichzeitig eingebürgerte Österreicher sind.

Seit langem machen unstimmige Zahlen stutzig. So waren beim jüngsten Verfassungsreferendum laut Ankaras zentraler Wahlkommission in Österreich 108.561 türkische Staatsbürger wahlberechtigt. Laut Statistik Austria lebten zum 1. Jänner 2017 offiziell aber nur 94.315 Türken über 18 Jahren in Österreich. Woher kommt das Mehr an 14.246 Türken? Bereits bei den türkischen Parlamentswahlen 2015 fiel dieses Missverhältnis auf. Österreichs Politik hat es stets ignoriert.

Ein offenes Geheimnis

„Das ist schon jahrzehntelang kein Geheimnis – Österreich hätte längst etwas dagegen tun können“, postet indessen Ayla K. in der Zeitung „Kurier“. Jeder wisse, wie man wieder Türke werde. Auch Michael Bergmüller, Leiter des Sicherheitsreferats beim Land Salzburg, kennt den Vorgang: „Für die Einbürgerung wird ein Austrittsdokument der türkischen Behörden vorgelegt. Einige suchen später aber wieder beim Konsulat um die türkische Staatsbürgerschaft an. Oft unterschreiben die Eltern für die Kinder, oft geht es um den Militärdienst“ – von dem Auslandstürken sich um 1000 Euro freikaufen können.

21 Ermittlungsverfahren laufen

Vor allem aber wollen viele Auslandstürken „weiterhin an türkischen Wahlen teilnehmen“, weiß Posterin Ayla K. Fakt ist, dass Europas 2,8 Millionen Auslandstürken als Erdogans fünfte Kolonne gelten. Denn mit der Blauen Karte („mavi kart“), die alle ehemaligen türkischen Staatsbürger beantragen können, bleiben wesentliche Rechte (Erbschaft, Aufenthalt, Arbeitserlaubnis, Grundbesitz) erhalten – nur nicht das Wahlrecht.

Erwischt wurden sie bisher durch Zufall, durch anonyme Hinweise oder Aufgriffe der Polizei, die zuletzt am Flughafen Salzburg im Reisegepäck eines Türkei-Urlaubers zwei Pässe fand. Seit 2014 wurde in Salzburg 16 Personen die österreichische Staatsbürgerschaft aberkannt: USA-Auswanderern, Austrokanadiern, Serben, Deutschen, sechs Türken. Aktuell laufen 21 Verfahren, 19 betreffen türkischstämmige Bürger. Demnächst werde man weitere Verfahren einleiten, kündigt Jurist Bergmüller an. Das Land erwartet brisante Informationen zur türkischen Wählerliste. Das Innenministerium gleicht die Personendaten nämlich mit dem zentralen Melderegister ab. „Wir versuchen, das den Bundesländern zuzuordnen, das ist sehr aufwändig“, sagt Sprecher Karl-Heinz Grundböck.

Warum kontrolliert der Staat nicht?

Der seit 1990 eingebürgerte Salzburger Kaufmann Ahmet Yurttas hat zum Doppelleben mancher Landsleute eine klare Haltung: „Wenn man in Österreich lebt, braucht man keinen zweiten Pass. Ich wundere mich, warum der österreichische Staat das akzeptiert und nicht genauer kontrolliert.“ Andere, wie der Wiener Politologe Cengiz Günay, halten das Verbot für überholt. Das türkische Generalkonsulat gab dem SF gegenüber neuerlich keine Stellungnahme ab.

Sonja Wenger

Mail: sonja.wenger@svh.at