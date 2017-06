Vier antifaschistische Fallschirmspringer im Höllengebirge

Es gibt Bücher, die schreien geradezu nach einer Neuauflage. Vor über 20 Jahren hat Christian Topf im Steinmaßl-Verlag (Edition Geschichte der Heimat) einen zeitgeschichtlichen Wanderführer veröffentlicht.

„Auf den Spuren der Partisanen“ führt in das rote Salzkammergut, führt zu jenen Menschen, die aktiv gegen die Diktatur der Nationalsozialisten gekämpft haben. Ein Kapitel in dem – inzwischen vergriffenen – Buch ist vier Fallschirmspringern gewidmet. Die Widerstandskämpfer wurden in einer Nacht- und Nebel-Aktion von einem englischen Flieger über dem Höllengebirge abgesetzt. Es war April 1945. Die Männer sollten Joseph Goebbels verhaften. Es kam allerdings etwas anders, die Vier hatten mit dem unwirtlichen Karstgelände im Höllengebirge zu kämpfen und mussten in der Rieder-Hütte Zuflucht suchen. Eine Rundwanderung von der Feuerkogel-Seilbahn aus führt in genau jene Gegend, wo sich die vier Antifaschisten 1945 versteckten.

Ausgangspunkt:

Ebensee Feuerkogel-Seilbahn Auffahrt Bergstation der Feuerkogel-Seilbahn.

Route:

Von der Bergstation am breiten Spazierweg nach Westen bis zur Wegteilung Rieder Hütte-Helmeskogel. Hier südwärts und auf gemütlichem Wanderweg auf den Helmeskogel (1633 m, lohnender Aussichtspunkt mit beeindruckenden Tiefblicken). Vom Helmeskogel-Gipfel ein kurzes Stück zurück bis zur Abzweigung des Kaiserweges. Dieser eher selten begangene Steig (Wegnummer 837) führt durch ruppiges Karstgelände nach Südwesten zur Vorderen Spitzalm (1381 m, zwei Stunden vom Helmeskogel), die kurzen seilversicherten Wegstücke sind ohne Anforderungen machbar.

Nach der Spitzalm geht es durch die Haselwaldgasse in angenehmer Steigung nordwärts bis zur Abzweigung des Gipfelsteiges auf den dem gesamten Gebirgszug namensgebenden Höllkogel (1862 m) nach Süden. Auf den Gipfel und zurück zum Hauptweg mit der Nummer 830 weiter nach Norden zur Rieder Hütte (1752 m). Frisch gestärkt am Hüttenweg retour, wobei der Weg immer gemütlicher wird, je näher die Seilbahn rückt.









Variante:

Gipfelsammler können am Rückweg von der Hütte den Alberfeldkogel (1707 m) mit seinem mächtigen Europakreuz „mitnehmen“. Das verlängert die Rundtour um etwas mehr als eine halbe Stunde.

Hier können Sie die Route downloaden.

Wissenswertes

Anforderung: Einfache, aber im Karstgelände fallweise etwas mühsame Wanderung. Trittsicherheit erforderlich. Gesamt rund 750 Höhenmeter im Anstieg. Gesamtrunde 7 Stunden.

Ausrüstung: Wanderausrüstung.

Karte: Kompass Nr. 18, „Nördliches Salzkammergut“, 1:50.000.

Literatur: Thomas Neuhold, „85 neue Tagesrundtouren“, Verlag Pustet, Salzburg 2016.

Einkehr: Rieder Hütte

Betriebszeiten: Feuerkogel-Seilbahn