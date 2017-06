Wir sind unserer Zeit voraus

Wer glaubt, mit Kindern habe man weniger Freizeit, irrt gewaltig. Genau das Gegenteil ist der Fall. Mit Kindern hat man mehr Freizeit, und man kann sie auch effizienter nutzen.

Das liegt an dem Rhythmus, den man mit Nachwuchs hat. Es beginnt damit, dass kleine Kinder so elendig früh aufstehen. Meine sind jetzt sechseinhalb und fast vier, aber wenn ich Pech hab, hüpfen sie immer noch um 5.30 Uhr morgens putzmunter auf mich drauf. Freilich nur am Wochenende, am Montag muss ich sie dann, damit wir pünktlich im Kindergarten und bei der Arbeit sind, aufwecken. Und weil sie frühe Vögel sind, muss es gleich losgehen mit dem Würmerfangen. Sie würden am liebsten um 5.35 Uhr aus dem Haus stürmen, und ich erklär stets gähnend, dass noch überhaupt nix offen hat. Sie gedulden sich mehr schlecht als recht, fragen alle vier Minuten, ob wir endlich fahren, ob es jetzt losgeht, aber jetzt, oder jetzt?, bis wir dann starten – wahrscheinlich noch vor 9.00 Uhr.

Das ist anstrengend, hat aber auch Vorteile: Zum Beispiel sind wir im Sommer die Ersten im Freibad. Wir können uns den besten Platz aussuchen und uns siebenunddreißig Mal die Wasserrutsche runterhauen, bevor nach dem Mittagessen die anderen daherkommen und eine Warteschlange entsteht. Wir sind die Ersten am Strand und auf der Skipiste, am See und im Kino. Wir gehen auf den Christkindlmarkt, wenn’s noch hell ist, und das ist eine Leistung im Winter, wir sitzen wieder im Auto nachhause, wenn die abendlichen Besucher anfangen, sich dicht an dicht über den Domplatz zu schieben. Mit Faulsein in der Freizeit ist auch nix mehr, die lassen mich ja nicht mal kurz in Ruhe auf der Couch sitzen. Stattdessen: Bewegung! Man muss nur lernen, das alles zu schätzen, statt sich zu ärgern und zu meckern. Man befindet sich mit Nachwuchs in anderen Tageszonen und vermeidet dadurch oft die Begegnung mit allzu vielen Menschen. Das find ich wunderbar!

Mit Kindern verschiebt sich alles nach vorn, auch das Essengehen. Da sie sich dauernd bewegen, haben sie auch dauernd Hunger. Mittagessen würden sie am liebsten um 11.00 Uhr, Abendessen um 17.00, und wer ist da bitteschön sonst noch hungrig? Genau: andere Kinder. Aber sonst keiner. Im Urlaub sind wir dadurch typische Touristen, haben aber freie Platzwahl in den leeren Lokalen, und wenn die Menschenmassen die Piazza fluten, so gegen 20.00 Uhr, sind wir bereits auf dem Weg zurück, weil die Zwerge kaum noch die Augen offenhalten können. Kein Wunder: Die waren ja auch schon extrem früh munter …

Mareike Fallwickl arbeitet als freie Texterin und Lektorin. E-Mail: interaktiv@svh.at