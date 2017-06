Von Sanis, Tröstern, Löschern und Helfern

Freiwilligen-Dienst ist der Kitt der Zivilgesellschaft – und moderner denn je.

Einander beizustehen und in der Not zu helfen – das gehört zum Besten und Berührendsten, das der Mensch hervorgebracht hat. Und weil das Schützen, Behüten und Retten eben so tiefe und erhebende Gefühle auslöst, engagieren sich tausende Menschen ehrenamtlich.

Drei Millionen Österreicher leisten laut Sozialministerium 720 Millionen Stunden freiwilliger Arbeit im Jahr, umgelegt auf Salzburg sind das 50,4 Millionen Stunden – ein stolzer Gradmesser für die Vitalität der hiesigen Zivilgesellschaft.

Frau Brandmeister ist die Kommandantin

In Salzburg hat rund die Hälfte der Bevölkerung ein Amt in der Freizeit. Wobei Organisationen wie das Rote Kreuz oder die Feuerwehr eine ungebrochene Anziehungskraft haben. So leitet Mike Leprich, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt, einen „Laden mit 265 Leuten“. Aktiven Einsatz machen 191. Das verpflichtet einmal pro Woche zu einer Übung am Abend und bedeutet, dass man im Ernstfall auf die Sekunde den Arbeitsplatz verlässt. Insgesamt summiert sich das auf 40.000 Arbeitsstunden jährlich. Seit zehn Jahren steigt in der Männerdomäne der Anteil der Frauen deutlich. „Bei den Aktiven sind neun Prozent, bei den Zehn- bis 15-Jährigen haben wir schon 18 Prozent Mädchen“, so Leprich. Wobei unterschiedliche Körperkraft oft durch Fitness ausgeglichen werde. „Wir haben Damen, die wiegen 55 Kilo, ich möchte nicht sagen, dass die schwach sind.“ Im Stützpunkt Liefering ist bereits eine Frau der Chef: „Brandmeister“ Sandra Erhart ist die Kommandantin des Löschzugs.

Königsweg für Integration

Österreich steht beim zivilgesellschaftlichen Engagement an der EU-Spitze: 44 Prozent der über 15-Jährigen arbeiten unentgeltlich in einem Verein, im EUschnitt sind es 23 Prozent (Freiwilligenbericht 2015, Sozialministerium). Erst langsam erkennt die Politik, dass das Freiwilligen-Engagement ein Königsweg für die Integration sein könnte. Laut einer IFES-Befragung aus dem Jahr 2012 engagieren sich 22 Prozent der Migrantinnen und Migranten in einem Verein, 38 Prozent tun dies im informellen Sektor (etwa in der Nachbarschaftshilfe).

Zehn Prozent der Florianijünger der Stadt haben Migrationshintergrund: Es sind Deutsche, Italiener, Türken, Tschechen, Söhne von Exil-Jugoslawen. Und man hat 15 Asylbewerber aufgenommen, die sich selbst darum bemühten. Wobei vorab eine klare Ansage komme, so Leprich. „Wir sagen, wir wollen keine Leute, die nur ein-, zwei Mal kommen und dann nicht mehr. Wir strecken die Hand aus und erwarten uns die entsprechende Gegenleistung. Das funktioniert.“

Etwas Sinnvolles tun

Die Einsatzkluft des Roten Kreuzes ziehen österreichweit 64.720 Menschen in ihrer Freizeit an. Warum man Sani oder Rettungsfahrer wird, beschreibt Landesgeschäftsführerin Sabine Kornberger-Scheuch so: „Die Hauptmotivation ist, Gutes zu tun, zu helfen, sinnvoll seine Zeit zu verbringen. Wichtig ist auch die Gemeinschaft und Kameradschaft. Die Leute machen Ausflüge, sitzen am Abend zusammen, viele lernen sich beim Roten Kreuz kennen.“ Manche Freiwillige kämen auf 1600 Stunden im Jahr, „das ist wie ein zweiter Job“, so Kornberger-Scheuch. Erst seit 1981 arbeiten auch Frauen im militärisch angehauchten, bis dahin maskulinen Rettungsgeschäft.

Einfach nur Butterbrote geschmiert

Der Dienst am Nächsten ist indessen weiblich. 838 Ehrenamtliche leisteten für die Caritas Salzburg 2016 mehr als 52.000 Stunden, erläutert Stefan Lechner, Leiter der Freiwilligen-Arbeit. Man unterstützt Kinder und Jugendliche mit Lernschwierigkeiten, bereitet Essen im Haus Franziskus, einer Notschlafstelle für Obdachlose und Bettler in Parsch, managt die Kleiderkammer, macht Nachtdienst, betreibt Deutsch-Konversation mit Flüchtlingen. „Der Antrieb ist, sich für andere einzusetzen, denen es weniger gut geht. Oft kann man etwas total anderes einbringen als sonst im Alltag. In der Flüchtlingsbewegung haben viele Menschen einfach nur Butterbrote geschmiert. Das hat ihnen getaugt“, weiß Lechner. Andere betätigten sich, um der Stille zu Hause zu entgehen.

180.000 Essen auf Rädern täglich

Das Hilfswerk Salzburg habe einen Pool von rund 500 Freiwilligen, so Geschäftsführer Hermann Hagleitner. Die Betreuung von Senioren und Schulkindern steht im Zentrum. Unverzichtbar geworden ist in der alternden Gesellschaft der Ein-Personen-Haushalte „Essen auf Rädern“. Täglich werden 180.000 Essensportionen ausgefahren. „Dahinter steht auch die Idee eines kurzen Sozialkontakts“ (Hagleitner). Die Ausfahrer sind überwiegend Männer. Auch die Seniorenklubs der Volkshilfe sind für viele oft der letzte Ort für zwischenmenschliche Kontakte.

Eine neuere Form des Engagements ist das Corporate Volunteering. Dabei schicken Unternehmen Mitarbeiter statt in den Klettergarten in eine Einrichtung. „Miele, DM, der Unito Versand, Daimler machen das. Die malen dann ein Zimmer aus oder garteln im Mathias-Hof mit Menschen mit Behinderung“, so Caritas-Sprecherin Margit Greisberger.

Sonja Wenger

Mail: sonja.wenger@svh.at

Freiwillige: 1 Million Stunden für Rotes Kreuz Salzburg

Österreichweit werden im gesamten Freiwilligensektor jährlich 720 Millionen Arbeitsstunden erbracht. Das entspricht rund 400.000 Vollzeitbeschäftigten oder 16 Milliarden Euro Jahreslohnkosten (Freiwilligenbericht 2015). 100 Millionen Menschen betätigen sich in der gesamten EU ehrenamtlich. In Österreich sind die Bezieher höherer Einkommen in der Freiwilligenarbeit überrepräsentiert. Vorne dabei sind vor allem Landwirte, Freischaffende, Selbstständige und Öffentlich Bedienstete.