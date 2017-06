Türkei-Kritiker bei Stadt-Diskussion gefilmt

Dossiers, Propaganda und Bücher-Vernichtung in Vereinen: Wie das Konsulat Erdogan-Gegner in Salzburg im Zaum hält.

Am 27. September 2016 fand in der TriBühne Lehen eine brisante Diskussion zum Militärputsch in der Türkei statt.

„Wie viel Erdogan verträgt Salzburg?“, fragten das Integrationsbüro der Stadt und der Runde Tisch Menschenrechte. Das weckte auch das Interesse des türkischen Generalkonsulats. Man wurde bei der zuständigen Vizebürgermeisterin Anja Hagenauer vorstellig – die Aussprache endete in einem Eklat. Denn die staatlichen Vertreter der Türkei monierten, dass kein Vertreter des türkischen Staats eingeladen war, man wolle aber die offizielle Sichtweise vortragen. Zudem wurde Hagenauer auf einen nicht genehmen Podiumsteilnehmer aufmerksam gemacht: Der Politikberater Kenan Güngör aus Wien habe sich wiederholt Erdogan-kritisch geäußert. Güngör sprach nach dem Umsturzversuch von einem „komischen Putsch“, der nur Erdogan nutze. Das Land sei „auf dem Weg in eine Diktatur“ (Der Standard, 17. Juli 2016). Hagenauer solle sich über Güngör erkundigen, meinten die Konsulatsvertreter und boten der Sozialdemokratin eine Mappe an. Hagenauer wies das Dossier und alle Ansinnen brüskiert zurück.

Konsulat monierte Redner

Wer auf dem Podium sitze, bestimme sie, außerdem könne jeder aufzeigen und sich zu Wort melden, wird die resolute Politikerin zitiert. Dazu muss man wissen, dass Hagenauer eine ausgewiesene Freundin der Türkei ist. Sie hat in Istanbul gelebt, spricht Türkisch und wird in der türkischen Community der Stadt ehrfurchtsvoll „die große Schwester“ genannt. Zur Diskussion erschien dann kein offizieller Konsulatsvertreter –„aber die gesamte Diskussion wurde von einem Mitarbeiter mitgefilmt“, berichtet ein Teilnehmer. Auch der eingeladene Vorsitzende der Islamischen Religionsgemeinde, Ahmed Yilmaz, habe kurzfristig abgesagt. Hagenauer, vom SF befragt, bestätigt die Vorgänge. Sie bedauere die aufgeladene Stimmung, aber, so Hagenauer: „Ich kenne so viele Menschen mit türkischem Hintergrund. Der Großteil ist völlig neutral. Die wollen mit diesen politischen Dingen nichts zu tun haben, die ziehen sich in die innere Emigration zurück. Eine kleine Minderheit, die sehr lautstark ist, sagt: Wir sprechen für die Mehrheit. Das sind Menschen, die Erdogan sehr verehren, aber auch welche, die die Todesstrafe fordern.“

„37 Facebook-Freunde gemeldet“

Der erklärte Staatsfeind des türkischen Präsidenten ist der islamische Prediger Fethullah Gülen. Gülens (auch unter säkularen Türken umstrittene) ultrakonservative Bewegung wird als „Terrororganisation“ gebrandmarkt, die man ausmerzen will. Türkeiweit wird gegen 154.694 angebliche Anhänger ermittelt, 50.136 sogenannte „Fetö“ („Fethullah-Terroristen“) sitzen im Gefängnis, so das „Stockholm Center for Freedom“. Die Fetö-Propaganda war auch auf der Facebook-Seite des Salzburger Konsulats zentrales Thema. „Türke sei wachsam“, lautet ein internes Dokument der Botschaft in Wien, die dem grünen Sicherheitssprecher Peter Pilz zugespielt wurde. Darin wird laut Pilz angeordnet, Oppositionelle, Kurden und Journalisten zu „bespitzeln“ und zu melden. Er habe „schon 37 Facebook-Freunde gemeldet“ und freue sich, „wenn die an der Grenze an mich denken“, postete ein Türke aus Salzburg.

Eltern schickten Kinder nicht zum Gülen-Verein

Der Gülen-nahe Verein Akasya musste zusperren. Akasya gab türkischen Kindern Nachhilfeunterricht, veranstaltete Schwimmkurse für Mädchen (zu den Gülen-Idealen gehören Bildung und Diskurs). Doch die Räume in einer alten Fabrik in Schallmoos mussten aufgegeben werden. „Wir konnten die Miete und Kosten von 5000, 6000 Euro nicht mehr bezahlen“, erklärt Obfrau Mecbure Yozgat – weil die Eltern ihre Kinder nicht mehr zum Unterricht schickten, als sie hörten, der Verein sei „Fetö“.

Mitarbeiter der Religionsbehörde gekündigt

„Akasya war einer der aktivsten Vereine überhaupt. Die wollten ein großes Bildungszentrum aufziehen“, weiß der SPÖ-Landtagsabgeordnete Tarik Mete. „Als es in der Türkei brenzlig wurde, waren die beim Konsulat unten durch.“ Die Vertretung nahm laut Pilz auch die Türkisch-Islamische Union (ATIB) und andere Vereine ins Visier. Am 29. September 2016 berichtete Religionsattaché Idris Lap, alles was den „nationalen und geistigen Werten“ widerspreche, „Bücher, Video-CDs, Gedichtbände, Broschüren wurde vernichtet“. Zwei Mitarbeiter der Religionsbehörde wurden gekündigt. Idris Lap und Generalkonsul Gürsel Evren meinten auf mehrmaliges Ersuchen des SF nur, sie seien „sehr beschäftigt“ und hätten „keine Zeit für eine Stellungnahme“.

Sonja Wenger

