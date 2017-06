Italienisch geht immer

Salzburg macht seinem Namen als „Rom des Nordens“ alle Ehre.

Diese Vergnügung der Salzburger ist unverwüstlich: italienisch Essen zu gehen. Da macht die Stadt ihrem Namen alle Ehre: Rom des Nordens. Angesichts Dutzender Betriebe mit Italo-Küche haben wir Tipps geholt von den Leserinnen Erika, Romy und Ulli. Es kann also nichts schiefgehen.

Die Osteria Cavalli in der Riedenburg (ehe jetzt ein Shitstorm losgeht: nein, es gibt kein Pferdefleisch dort – leider), ein Haus mit langer Gastronomie-Geschichte. Früher residierte hier Lins’s Garden, Salzburgs bester Chinese, und noch früher die Gwürzmühl, wo die Großeltern erstmals gut aßen. Kulinarische Klasse drang hier also tief in die Mauern ein. Wer den hübschen Gastgarten Richtung Rainberg betritt, hört durch die offene Küchentür die Köche italienisch scherzen. Und erlebt in den Gaststuben die überströmende Begrüßung für jeden Stammgast. Diese südliche Stimmung ist bekanntlich der halbe Spaß am italienischen Mahl.

Die Tische sind weiß gedeckt, man kann gleichzeitig fünf Kellner bedienen sehen. Die Karte ist umfangreich, bietet auch Fisch- und Fleischgerichte. Aber was wir auf vorbeigetragenen Tellern sahen, sind Salat und Risotto, vor allem Pasta und Pizza die meistbestellten Speisen. Wir begannen mit einer Tomatensuppe (€ 4,80): schön fruchtsäuerlich mit angenehmem Bitterton. Spaghetti (€ 9,50) folgten, genau al dente, mit Tomatensugo, Rucola und Parmesan – exakt so gemacht, wie man sich das wünscht. Die Pizza Diavolo (€ 9,60) bot auf dünnem Teig nicht allzu scharfe Pepperoni samt Käse und Salami, die Vorkosterin schnurrte. Und wer das Überraschungsdessert (€ 7) bestellt, wird überrascht feststellen, dass alle drei Nachspeisen sich auf einem Teller vereinen: Profiteroles, Tiramisu und Panna cotta, auch so klassisch angelegt wie erhofft.

Am warmen Abend kann die Linzer Gasse wirklich als römisch durchgehen. Es wird auf der Straße gegessen und getrunken – da hat es der Wasserfall nicht leicht. Man muss vom fröhlichen Leben erst einmal weg durch einen dunklen Torbogen gehen, hinein in uralte Gewölbe, die bunt kontrastiert sind von moderner Kunst. Durch die Räume plätschert ein namensgebender Bach. Das Lokal hat einen guten Ruf, an unserem Abend war jeder Tisch besetzt. Allerdings: Kellner und Köche sind Österreicher, überschäumendes Italien bekommen sie nicht hin.

Die Karte bietet viele Klassiker ohne Pizzen. Eine Minestrone (€ 5) kam, bunt und bissfest die Gemüse, feinsäuerlich der Sud. Die Penne all arrabbiata (€ 9,50) waren tatsächlich von rabiater Schärfe, zur Freude der Vorkosterin. Das Saltimbocca (€ 22) brachte leicht rosa gebratenen Schweinerücken, speckummantelt in kräftigem Saft, mit ungewöhnlicher Begleitung von Reis und Spinat. Ungeniert süß zum Schluss die Mini-Gnocchi (€ 7,50) mit Birnen und Mandeln in einer schokoladigen Karamell-Sauce, überraschen gut.

Danke den Damen für den Tipp: Das sind zwei verlässliche Adressen für das Vergnügen, italienisch zu essen.

Wasserfall,

Linzer Gasse 10, 5020 Salzburg,

Tel 0662/873331,

Osteria Cavalli,

Leopoldskronstraße 1, 5020 Salzburg,

Tel. 06507/100420

Foto: Osteria Cavalli

Der Vorkoster

Mister Vorkoster! Er testet die Salzburger Gastronomie – unabhängig und anonym! Exklusiv im „Fenster“.