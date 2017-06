Heu ist nicht gleich Heu: Das Geheimnis der ersten Mahd

Was die Kuh frisst, schmeckt der Mensch in der Milch. Und folglich auch in Butter, Käse und Joghurt. Viele Salzburger Unternehmen setzen deshalb auf Heumilch. Denn Kräuter, Blumen und Gräser machen Milch richtig gut.

36 Milchkühe hat „Riedlbauer“ Wolfgang Eibl aus Henndorf. Auch Kälber tummeln sich im Laufstall und auf den Weiden oben am Berg. Es ist nicht einfach Fleckvieh, die Kühe tragen alle Namen. Und sie dürfen fressen, was rundum auf den „Leitn“ des Bauern wächst. Silofutter, Gärheu oder pelletiertes Grünfutter kommt Eibl nicht in den Stall, er ist deklarierter Heumilchbauer.

Als solcher weiß er, dass die erste Mahd im Jahr den Kühen am besten schmeckt. Denn die Tiere sind Feinspitze, sie haben eine gute Nase und die können sie schon mal rümpfen, wenn das Futter nicht passt. „Kühe sind sehr heikel“, lacht Eibl.

Von Frühjahr bis Ende Mai hat die Wiese Zeit, bevor es an die erste Mahd geht. Da ist sie voll aromatischer Kräuter, Gräser und Blumen wie Rot- und Weißklee, Löwenzahn und Wiesensalbei. Das Futter ist nährstoffreicher als das der ein bis zwei Mahden, die bis Herbst folgen werden. Es hat auch länger Zeit zum Wachsen. Aufgetischt wird es im Winter als Heu, wenn es kein frisches Gras mehr gibt.

Aufwändig für den Bauern, gut für Kuh und Gaumen

Das Wetter war heuer Ende Mai sonnig und trocken und damit ideal. Es machte die erste Mahd zum Erfolg, freut sich Eibl: „Der Schnittzeitpunkt ist wesentlich, um die bestmögliche Futterqualität zu erreichen.“ Getrocknet von Sonne und Wind steckt dieses erste Heu im Jahr voller Nährstoffe und Energie.

Davon profitiert der Mensch. „Man merkt den Unterschied. Heumilch schmeckt viel besser, weil sie intensiver ist“, sagt Eibl. Das wissen regionale Unternehmen wie die Flachgauer Traditionskäserei Woerle zu schätzen, das von Eibl beliefert wird. Denn Heumilch verleiht auch Milchprodukten wie Käse und Butter einen aromatischen Geschmack. Eibl vergleicht das mit Kräutern, die man zum Würzen in der Küche verwendet. Auch die schmecken getrocknet meist intensiver.

Fragt man sich, warum nicht jeder Bauer auf Heumilch setzt? Zeit und Aufwand sind hier schlagende Argumente. Drei Tage muss der Bauer fürs Heuen mindestens einrechnen: Am ersten Tag wird gemäht, dann wird das Gras zwei Mal täglich mit dem Kreisler gewendet, bevor es am dritten Tag frühabends als Heu eingeholt werden kann. Vorausgesetzt, die Sonne scheint. Macht der Regen einen Strich durch die Rechnung, dauert es noch länger. Zum Vergleich: Silofutter kann bereits am nächsten Tag zu Mittag eingeholt werden.

Es braucht also viel Erfahrung, um richtig gutes Heu zu produzieren – und eine kleine Pokernatur vielleicht auch. Wird das Gras der ersten Mahd nämlich „überstandig“, also zu lang, kann es sein, dass die Kuh das Heu im Futtertrog beiseite schiebt. Als Milchkuh kennt sie ihren Wert.

Von Petra Suchanek