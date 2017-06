Eiskalter Wettbewerb

Salzburgs neue Eissalons im Test. Klar ist: Einfaches Gelato reicht nicht mehr. Heute muss Eis nachhaltig, trendy und ein bisschen verrückt sein.

Das waren noch Zeiten, als ein Eis 90 Cent gekostet hat. Oder als man von einer Kugel satt wurde – Paradebeispiel hierfür war das GelatOK in Hallein. Damals, sprich vor wenigen Jahren, war die Salzburger Eislandschaft aber auch ziemlich langweilig: Erdbeer, Vanille, eh schon wissen.

Die traditionsreichen Eissalons, wie etwa die Eisgrotte in der Getreidegasse, gibt es aber immer noch – und das ist gut so. Die überdimensionalen Eisbecher im Café Schweiger bei Maria Plain haben ausgedient. Dafür bietet dort Juliana Vorderegger im Schweiger Deli ein paar ausgewählte Sorten selbst gemachtes Eis an – schmeckt auch sehr gut.

Heute gilt: Eis ist nicht gleich Eis. Um dem anspruchsvollen Gaumen der Salzburger zu genügen, muss es entweder hochqualitatives Bio-Eis sein oder unendlich viele, verrückte Eissorten geben (siehe Icezeit). In diese Kategorie fallen auch drei neue Eisdielen, die unter härtesten Bedingungen (25 Grad, Sonne) getestet wurden. Und weil Geschmäcker verschieden sind, ist der Test natürlich komplett subjektiv.

Eisls Schafmilch-Eis

„Schafmilch macht das Leben cremig“, steht auf den Bechern vom neuen Eisl-Eis. Entweder ist dieser Slogan richtig gut – oder das Eis ist wirklich so cremig, wie es schmeckt. Feinschmecker werden die Schafmilch sicher schmecken – die SF-Testerin ist nicht so sensibel. Trotzdem ist das Eisl-Eisgeschäft in der Getreidegasse (Durchgang Café Mozart) einen Besuch wert. Genug Kleingeld sollte man aber haben: Eine Kugel kostet 2,10 Euro, die Premium-Sorte 2,60.

Veganes Eis im Green Garden

„The Green Garden“ ist ein veganes Restaurant in Nonntal neben der Erhardkirche. Vor kurzem haben die Betreiber direkt daneben einen Eissalon eröffnet – mit ausschließlich veganem Eis. Anstatt gewöhnlicher Milch wird Kokosmilch, Reismilch oder Mandelmilch verwendet. Den Unterschied merkt man als Laie kaum. Das Eis ist nicht ganz so cremig, dafür auch nicht so picksüß wie bei anderen Salons. Die Auswahl ist frisch und fruchtig: Himbeer-Veilchen und Papaya sind zwei empfehlenswerte Sorten.

Fabi’s Frozen Yogurt

Fabi’s Salon am Universitätsplatz gibt es zwar schon seit letztem Jahr, trotzdem kann man ihn nicht außen vor lassen: Sein Frozen Yogurt hat nämlich einen derartigen Hype ausgelöst, dass man sich schon „trendy“ fühlt, wenn man nur durch die Tür geht. Das Konzept ist einfach, aber genial: Gefrorenes Joghurt bildet die Basis, darauf kommen unzählige verschiedene Toppings wie Früchte, Saucen oder Müsli. Aber: Schnell essen, sonst hat man Joghurtsuppe.

Nachtrag: Tatsächlich ist Fabi nicht mehr alleine mit seinem Frozen Yogurt. Seit kurzem gibt es auch Mo’s Frozen Bio Joghurt in der Getreidegasse.