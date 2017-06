„Das Remmidemmi entwertet die Alpen“

Geograf Werner Bätzing über die Event-Industrie in den Bergen. Wenn zu viele Jobs am Tourismus hängen, wird es heikel.

Der deutsche Geograf Werner Bätzing ist einer der profundesten Streiter für die Alpen. Am 13. Juni spricht er in Salzburg (www.geocompass.at). 19.30 Uhr, Naturwissenschaftliche Fakultät, Blauer Hörsaal, Eintritt 12 Euro.

Herr Professor Bätzing, Sie sagen, die Alpen werden verhökert. Halb Salzburg lebt aber davon. Wo ist das Problem?

Werner Bätzing: Das Problem ist, dass der Tourismus eine Monostruktur geworden ist. Im gesamten Alpenraum machen die touristischen Arbeitsplätze 16 bis 18 Prozent aus, aber keine 35 bis 45 Prozent wie in Salzburg. Das ist eine heikle Situation. Wenn eine Wirtschaftskrise in Europa kommt, dann bricht auch im Land Salzburg alles zusammen.

Unsere Touristiker fürchten aber mehr das Wetter.

Ich habe da das Gefühl, die Touristiker sind wie alle Wirtschaftler: Sie haben zu wenig Respekt vor den Kapriolen der Wirtschaft. Wir haben gerade erst die fundamentale Finanzkrise gehabt. Ich befürchte, dass noch größere Turbulenzen auf uns zukommen und dann ist sofort der Tourismus betroffen. Man müsste andere Arbeitsplätze aufbauen und eine Landwirtschaft stützen, die umweltverträglich wirtschaftet.

Stichwort Erwärmung: Sehen Sie ein Szenario der Alpen ohne Schnee?

Das könnte sein, aber es ist eher weniger wahrscheinlich. Die nächsten 20 Jahre werden in etwa so weitergehen wie bisher. Die wirklich spürbaren, großen Veränderungen werden wir erst nach 2040, 2050 sehen, weil das System der Erde sehr träge ist. Die künstliche Beschneiung kann die Erwärmung die nächsten 15 bis 20 Jahre noch ausgleichen. Aber dann ist Schluss.

Sie stört auch das Remmidemmi auf den Bergen. Ist das nicht überstreng?

Ich finde es problematisch. An den Bergstationen der Seilbahnen entstehen im Prinzip großstädtische Freizeitparks. Man baut riesige, funktionslose Hängebrücken oder spektakuläre Aussichtsplattformen, alles Sachen, um die Berge aufzumotzen. Aber die Berge werden dadurch entwertet. Es werden Standardereignisse produziert, die relativ schnell schal werden. Dann muss alles noch größer und spektakulärer werden. Das führt am Ende zum Überdruss, zum Burnout. Am Schluss erlebt man überhaupt nichts mehr, weil alles künstlich ist.

Wir haben doch auch Nationalparks.

Das ist diese alte Idee von den Naturschützern, wenn man Naturschutzgebiete hat, kann man auf dem Rest machen, was man will. Das passt so nicht. Die Alpen sind keine Naturlandschaft, sie wurden tiefgreifend ökologisch verändert. Die Bauern, die jahrhundertelang in den Alpen gewirtschaftet haben, wussten, sie müssen bei der Nutzung auch für die Stabilisierung sorgen, sonst geht die Kulturlandschaft innerhalb einer Generation kaputt. Heute glaubt man, man kann nur noch nutzen. Die alten Geografen haben dafür den Begriff der Raubwirtschaft geprägt.

Unsere Liftler sind stolz darauf, regional zu sein.

Salzburg ist ja auch ein gutes Beispiel, wie man die Globalisierung aller Strukturen zurückhält. Ski Amadè ist entstanden, weil man den französischen Konzern Companie des Alpes abwehrte. Die wollten Skigebiete kaufen, wie sie das jetzt in China tun. Das haben die Salzburger abgewehrt, indem sie eine Genossenschaft gebildet haben. Das war gut. Das viel größere Problem ist ja, dass wir massive Überkapazitäten haben und überall die Skigebiete ausgebaut, vergrößert und zusammengehängt werden. Schauen Sie nach Saalbach-Hinterglemm, die Pläne gehen ja immer weiter. Das ist nichts anderes als ökonomischer Selbstmord.

Glauben Sie wirklich?

Die Zahl der Skifahrer geht tendenziell zurück. Europa wird weniger, Europa wird älter. Es gibt mehr Menschen mit Migrationshintergrund, die keinen Bezug zum Schnee und zum Skifahren haben. Diese drei Dinge machen den Skimarkt kleiner. Das ist ein Verdrängungswettbewerb ersten Grades. Ich befürchte, dass alpenweit weniger als 100 Skigebiete mit einer überregionalen Bedeutung übrig bleiben werden. Die anderen fallen zurück oder werden zugemacht.

Zell am See hat ja auch noch die Araber.

Wenn man sich von einer einzigen Zielgruppe abhängig macht, selbst wenn sie so kaufkräftig ist, kann es große Probleme geben. Dann gibt es irgendwelche politischen Entscheidungen …

Wie das Burkaverbot…

… oder die Sanktionen gegen Russland und schon ist man im tiefen Tal. Man sollte sich besser auf die europäischen Ballungszentren konzentrieren als auf exotische Zielgruppen, die sowieso schwierig sind.

Warum findet die Hotellerie keine einheimischen Mitarbeiter mehr?

Aus eigener Anschauung würde ich sagen, die Arbeitsbedingungen in der Gastronomie sind schlecht. Extrem lange Arbeitstage, oftmals cholerische Chefs, die Bezahlung ist vielleicht halbwegs passabel, aber das Drumherum stimmt nicht. Ein Schlüsselfaktor für einen wertschöpfungsintensiven Tourismus wäre, dass der Gast auf ein Personal trifft, das die Umgebung kennt, das Empfehlungen geben kann. Es müsste eigentlich das Ziel sein, dass ein normaler Österreicher gerne in der Gastronomie arbeitet.

Und jetzt belebt sogar der Terrorismus den Urlaub in den Bergen. Gut?

Ich finde das positiv. Diese Idee, dass man im Urlaub möglichst weit wegfahren muss, um viel zu erleben, halte ich sowieso für Schwachsinn.

Interview: Sonja Wenger

