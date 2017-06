Wie Herr Vogel Kinder für den Wald fasziniert

Scharenweise marschieren Salzburger Volksschüler zum Pucher Förster Wolfgang Vogel. Der bringt ihnen den Lebensraum Wald näher – der Unterricht zum Angreifen wirkt.

Einmal hätte Wolfgang Vogel beinahe ein Mädchen traurig gemacht. „Darf ich den Ast mitnehmen?“, fragte die Stadt-Salzburgerin am Ende des Waldvormittags, den sie mit ihrer Volksschulklasse verbracht hatte. Der Förster und Waldpädagoge sagte nein, einen Stock könne sie zuhause auch finden. Meinte er. Doch das Mädchen erwiderte: „Herr Vogel! Wissen Sie nicht, dass es in der Stadt keine Äste gibt?“ Der Ast kam mit.

Immer wieder zeigt sich in der Pucher Waldschule, dass der Wald für zahlreiche Stadtkinder eine neue Welt ist, die es erst kennenzulernen gilt. „Ganz viele tun sich echt schwer, auf dem unebenen, steinigen Waldboden zu gehen“, berichtet Förster Vogel. Doch schon beim nächsten Waldbesuch beherrschen die Kinder den Waldmarsch – und machen eine tolle Erfahrung.

Tiererlebnisse machen Mut

In der Waldschule lernen die Schulkinder den Lebensraum Wald kennen und schätzen. Die meisten Klassen kommen vier Mal im Jahr, um die Besonderheiten jeder Jahreszeit zu entdecken: Im Winter Tierspuren im sauberen Schnee, im Frühjahr erste Knospen und im Sommer Feuersalamander, von denen manch einer behutsam in die Hand genommen wird – ein Erlebnis, das ganz tief gehe und Ängste nehme, so Vogel. Mit dem Wiederkehrenden, wie sich der Wald im Jahreslauf verändert, faszinieren der Förster und seine Frau Andrea die Kinder. Manche Klassen kommen über Jahre.

Schüler merken sich viel mehr

Was die Lehrerinnen und Lehrer erstaunt: Wie viel sich ihre Schüler von Mal zu Mal merken. Mitschrift gibt es nämlich keine, hier passiert Unterricht durch Angreifen, Bauen, Schauen und Entdecken. Erfreulich: Durch eine Förderung des Magistrats zahlen Schulklassen nur die Hälfte der üblichen fünf Euro pro Kind und Tag.

Anmeldung für das nächste Schuljahr jetzt möglich unter www.waldschule-vogel.at

Sabine Tschalyj