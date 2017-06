Zirm- und Gernkogel: Die Sonnenseite des Salzachtales

Der Name ist Programm: Die ganze Bergkette zwischen Maurerkogel im Osten und dem Geißstein im Westen – also die südliche Begrenzung der sanften Kitzbüheler Grasberge hin zum Salzachtal – heißen „Hochsonnberg“ oder fallweise nur „Sonnberg“.

Die Südlage garantiert ein Maximum an Sonnenausbeute und ist nach Regentagen schnell trocken. Weil aber die Sonne hier so richtig angreifen kann, sollte man im Sommer die Wanderung auf den Zirmkogel (2215 m) und den Gernkogel (2175 m) rechtzeitig in der Früh angehen.

Ausgangspunkt:

Schranke „Röderlehen“ (1200 m, Wegweiser). Zufahrt über Piesendorf/Walchen über den Gasthof Naglbauer bis zum Parkplatz beim Schranken.

Route:

Zu Beginn geht es auf der Forststraße einige Meter nach Nordwesten zum Röderlehenboden (1248 m, Wegweiser), dann am Ziehweg nach Osten auf den Röderriedel. Diesem Rücken folgt der Anstieg nun in wechselnder Steigung über das Hochgitschegg (1612 m, Forststraße queren) und Rohrerberg (1702 m), bis man auf den „Pinzgauer Spaziergang“ (Wegweiser) trifft. An dieser Abzweigung nach links (Nordwest) in die Klammscharte (1993 m) und über den Südosthang in Kehren hinauf zum Gipfel des Zirmkogels (1000 Höhenmeter, 3 Stunden).

Zurück in die Klammscharte, dann aber entlang des Bergrückens weiter nach Osten – kurz über ein steileres Schuttfeld – und über den Niederen auf den Oberen Gernkogel (200 Höhenmeter, 1 Stunde vom Zirmkogel).

Abstieg ein paar Meter Richtung Niederer Gernkogel retour, dann trifft man auf eine Markierung, die direkt den Hang hinunter leitet zum „Pinzgauer Spaziergang“. Auf diesem zur Weggabelung retour nach Südwesten und weiter am Röderriedel wie oben absteigen.









Variante:

Vom Charakter ziemlich ähnlich ist die Wanderung auf den westlichen Nachbarn des Zirmkogels, auf den Hochkogel (2249 m). Man fährt hier allerdings von Niedernsill/Steindorf bergwärts. Startpunkt ist dann bei „Hochbrack“ auf ebenfalls 1200 Meter Seehöhe (genaue Route siehe Literaturtipp).

Hier können Sie die Route downloaden.

Wissenswertes

Anforderung: Einfache Alm- und Bergwanderung. Gesamt 1200 Höhenmeter im Anstieg. Gesamtrunde 6 Stunden.

Ausrüstung: Wanderausrüstung.

Karte: Kompass Nr. 29, „Kitzbüheler Alpen“, 1:50.000.

Literatur: Clemens M. Hutter, „Wanderatlas Salzburg – Berchtesgaden“, Verlag Pustet, Salzburg 2010.

Einkehr: Der Naglbauer hat von Mai bis Oktober Freitag bis Sonntag geöffnet