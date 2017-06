So kann man die Funkstrahlung im Alltag reduzieren

Umweltmediziner Gerd Oberfeld erklärt, wie viel Funkstrahlung WLAN, Smartphone und Handymasten aussenden. Tipp: WLAN nur bei Nutzung einschalten, mobile Handy-Dienste deaktivieren.

Strahlung: Ein Tablet/Notebook strahlt 30mW/m2 (Milliwatt pro Quadratmeter) Leistung ab. Die Funkstrahlung des WLAN-Senders bei nur 30 cm Entfernung beträgt rund 180 mW – das 18.000-fache des empfohlenen Höchstwertes von 0,01 mW bei täglich vierstündiger WLAN-Nutzung.

Tipp: Massive Wände zwischen Sender und Tablet drosseln die Strahlung, größere Entfernung zum Sender ebenso. WLAN und Net-Cube nur bei Nutzung einschalten. Oder gleich LAN-Kabel einrichten.

Smartphone: Mit „2G“ hundertfach höhere Strahlung

Strahlung: Bei Einstellung „3G“ rund 8,8 mW (Handy 30cm entfernt), bei „2G“ gleich 884 mW – hundertfache (!) Strahlung. Grund: Das Handy muss bei 2G stärker nach Verbindung suchen. Viele Apps verursachen Dauerfunkstrahlung.

Tipp: Handy nicht am Körper tragen! Besser in der Tasche. Headset/Stöpsel statt Handy am Ohr. Rufaufbau: Handy weghalten. „Mobile Dienste“/unnötige Apps deaktivieren – SMS/Telefon funktioniert.

Handymasten: Fachmann kann messen

Strahlung: Steht ein Wohnhaus in 20m Nähe eines Handymasten, kann 0,1 bis 1 mW/m2 Funkstrahlung an die Hauswand gelangen. Der für den Menschen empfohlene Höchstwert liegt darunter, bei 0,1 mW am Tag und 0,01 mW nachts. Im Hausinneren sinkt die Strahlung je nach Bauweise/Ausstattung.

Tipp: Eine qualifizierte Messung im Schlaf- und Wohnzimmer. Spezielle Materialien an Wänden/Fenstern können die Strahlung senken.

Schule: Besser LAN-Kabel statt WLAN

Strahlung: In einer Schulklasse ist WLAN an. Schüler arbeiten zugleich an vier Notebooks/Tablets mit jeweiliger Sendeleistung von 30 mW. Umweltmediziner Oberfeld errechnet bei einem Abstand von 1m zu den vier Sendern zusätzlich eine Funkstrahlung von 27 mW/m2. Die empfohlene Höchststrahlung (bei 4 Stunden WLAN/Tag) wird 2700fach überschritten.

So kannTipp: Internet via LAN-Kabel, bis „Visible Light Communication“ auf den Markt kommt.

