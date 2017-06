Schwimm dich frei: Abtauchen vom Alltag

Heiße Tage stehen bevor. Die Seen kommen langsam auf Betriebstemperatur, die Salzburger sind es schon: Schwimmkurse sind hoffnungslos ausgebucht. Es fehlt akut an Platz und Hallen.

10.000 Badefans stürmten am ersten Hitzewochenende die städtischen Freibäder. Plantschen geht da noch, wer richtig schwimmen will, hat schlechte Karten. Dabei wächst die Zahl der Schwimmbegeisterten. Allein die im neuen Salzburger Schwimmverband erfassten Vereine zählen über 600 Kursteilnehmer, großteils Kinder.

Auch immer mehr Erwachsene wollen ihre Technik verbessern. Und raus in die Natur. Das Schwimmen im offenen Gewässer „boomt definitiv“, sagt Jakob Schmidlechner, Geschäftsführer des Hotels „Mohrenwirt“ in Fuschl. Auch als Sportart in Kombination mit Laufen und Radfahren (Triathlon). Seit fünf Jahren organisiert Schmidlechner das Fuschlsee-Crossing. Bei diesem Bewerb wird der See der Länge nach durchschwommen.

Immer wieder werden Interessierte abgelehnt

Die letzten zwei Jahre war das Fuschlsee-Crossing mit 250 Teilnehmern ausgebucht, auch heuer ist man jetzt schon knapp davor. Bei Bewerben andernorts ist es genauso, weiß Schmidlechner, selbst leidenschaftlicher Triathlet: „Bewegung in der Natur, Wohlbefinden, Gesundheit, das ist gefragt. Schwimmen trifft den Zeitgeist.“ Und: Passt die Technik, so ist es sehr gesund und bis ins hohe Alter möglich.

Bettina Stangl, Diplompädagogin aus Plainfeld, und Daniela Noisternigg, Büroangestellte aus Koppl, machen beim Fuschlsee-Crossing im August mit. Vor zwei Jahren starteten die beiden Trainingskurse bei der Schwimm Union Salzburg. „Ich konnte nur Brustschwimmen und wollte Kraulen lernen“, sagt Stangl. Seither trainieren die Frauen zwei Mal die Woche. Schwimmen sei für sie der ideale Ausgleich zum Alltag. Es entspanne, helfe beim Abschalten. Auch Stangls Kinder Nikolas (7) und Viktoria (3) sind schon begeisterte Wasserratten.

Nicht nur das Freiwasserschwimmen, auch der klassische Wettkampf im Becken ist stark nachgefragt. „Wir merken, dass Open-Water und das Mastersschwimmen ab 25, 30 Jahren massiven Zulauf erfahren“, bestätigt Schwimmverbandspräsident Clemens Weis. Und: Die Nachfrage nach Schwimmkursen in den Vereinen und bei privaten Anbietern sei so hoch, dass man sie nicht decken könne. 600 Teilnehmer schafft man im Jahr. „In Salzburg haben wir ein Riesenproblem mit der Wasserfläche. Da sind wir im Vergleich zu allen anderen Bundesländern massiv unterversorgt. Die Kurse sind rammelvoll“, so Weis.

Mit dem AYA-Bad gibt es gerade ein öffentliches Hallenbad in der Stadt Salzburg, das neue Paracelsusbad wird für Sportschwimmer kaum attraktiv werden und das Landessportzentrum Rif ist Leistungssportlern vorbehalten. Am Land sieht es noch trister aus. Das spüren auch die Schulen. Lehrer klagen, dass sie Schwimmprüfungen wegen mangelnder Infrastruktur (Hallen, Springtürme etc.) kaum abnehmen können.

Bleibt nur, im Sommer Salzburgs Seen ausgiebig zu nutzen. Die sind nicht nur schön, sie haben Trinkwasserqualität. Ein Faktum, dass seine Hotelgäste immer wieder erstaune, sagt Jakob Schmidlechner. „Es wird im Tourismus immer gejammert, was wir alles nicht haben. In Wahrheit leben wir im Paradies, das sollten wir besser nutzen.“

Badeplätze in und um die Stadt Salzburg

Salzburgs Seen mit ihren Strandbädern sind beliebt bei Jung und Alt. Bei vielen gibt es Eintrittsermäßigung für Familien (Salzburger Familienpass). Die gibt es auch bei den Freibädern der Stadt Salzburg (AYA-Bad, Lepi,Volksgartenbad).

Wo kann man gratis baden?

Hintersee : Badeplatz beim Seestüberl

: Badeplatz beim Seestüberl Anif-Niederalm : Königsseeache (Anfahrt über Anif Richtung Rif bis zur Brücke bei Taxach-Rif)

: Königsseeache (Anfahrt über Anif Richtung Rif bis zur Brücke bei Taxach-Rif) Stadt Salzburg, Liefering : Salzachsee-Badesee

: Salzachsee-Badesee Stadt Salzburg, Gneis : Almkanal – Sternhofweg

: Almkanal – Sternhofweg Seekirchen am Wallersee: Strandbad und Naturstrand Zell, Achtung Autofahrer: beide verlangen Parkgebühren (4 Euro pro Pkw/Tag)

Von Petra Suchanek