Salzburgs Krabbelstuben werden den Eltern zu teuer

445 Euro Beitrag im Monat: Das wurde Luis Eltern einfach zu viel.

Das Herz habe ihnen geblutet. Die Entscheidung, ihren Sohn Luis (3) vorzeitig aus der Krabbelstube herauszunehmen, haben sich Cora Hieke und ihr Ehemann, ein Kfz-Techniker, nicht leicht gemacht. Doch es ging nicht mehr anders, schildert die junge Lehrerin.

Elternbeiträge erhöht

„Von jetzt auf gleich“ sei der Elternbeitrag in der „Sternschnuppe“ (Salzburg) erhöht worden: Von 385 auf 445 Euro im Monat, das sind 16 Prozent Anstieg. „Unsere Obergrenze waren 385 Euro. Mehr geht sich finanziell nicht aus“, sagt Hieke. Seit einem Monat ist das baldige Kindergartenkind nun daheim. Glücklich ist damit keiner so recht. Luis frage oft nach seinen Freunden, schildert seine Mutter. Mit ihr daheim sei ihm vor allem „fad“. Hat doch Luis Mutter hauptsächlich mit klein Frieda zu tun, die vor sechs Monaten zur Welt gekommen ist. „Zum Glück bin ich gerade in Karenz. Sonst hätten wir gar nicht gewusst, wohin mit Luis.“

Der Fall der jungen Familie ist kein Einzelfall. Auch andere Mütter und Väter in der hochpreisigen Stadt Salzburg haben ihre „Krabbelkinder“ (zu jung für den Kindergarten) aus finanziellen Gründen aus Krabbelgruppen genommen oder denken ernsthaft darüber nach. Viele Jungfamilien in der Stadt seien ständig in die Rolle von Bittstellern gedrängt, ärgert sich Luis Familie. „Ob Wohnung oder Krabbelstube, du musst um alles betteln“, so Cora Hieke. Und wenn man sich auf die Beine stelle, werde einem schnell die Rute ins Fenster gestellt. Hieke erkundigte sich bei der Arbeiterkammer, ob die Krabbelstube von einem Monat zum nächsten schlagartig um 60 Euro mehr verlangen dürfe. Die AK verneinte. Doch als die Eltern dies vorbrachten, habe die Leiterin gemeint, sie suchten sich besser eine andere Krabbelstube.

„Die Eltern sind mir gleich scharf mit der Arbeiterkammer gekommen. Ich sagte, sie können sich auch für eine andere Einrichtung entscheiden“, sagt Leiterin Martina Kittinger. Den Elternbeitrag habe sie aus wirtschaftlichen Gründen erhöhen müssen. Die Pädagoginnen seien weitergebildet worden und die Miete gestiegen. Dass die 16 Familien seit einiger Zeit alle gleich viel zahlen, und nicht mehr je nach Einkommen gestaffelt, sei ebenfalls wirtschaftlich notwendig. Sie fordert, dass Qualitätskriterien für Krabbelstuben etabliert werden, um Vergleiche zu ermöglichen. Ihre Gruppe biete sehr hohe Betreuungsqualität und Qualität koste.

Tatsächlich genießt die Krabbelstube einen sehr guten Ruf. Luis und seine Eltern waren mit der Betreuung und der Bewirtung (eigene Köchin) sehr zufrieden.

AMS zahlt Beihilfe

Martina Kittinger wies auf SF-Anfrage sogleich auf die Kinderbetreuungsbeihilfe (KBH) des Arbeitsmarktservice hin. Die bekämen 99 Prozent ihrer Kundinnen – Luis’ Familie hat wegen der Babykarenz freilich keinen Anspruch. Offenbar eine Gesetzeslücke, denn auch anderen Familien mit „Krabblern“ und Neugeborenen geht es so.

Unwissen herrscht bei vielen darüber, dass die Beihilfe 2015 massiv ausgeweitet wurde. Möglicherweise gab es auch falsche Auskünfte: „Man hat uns gesagt, unser Einkommen ist zu hoch“, sagt eine Mutter.

Dabei zählt seit zwei Jahren nur noch, was der betreuende Elternteil verdient. Sobald sie/er nach der Karenz eine Arbeit in Aussicht hat und das Kind Fremdbetreuung braucht, entsteht Anspruch auf die Beihilfe. Der Antrag muss aber binnen vier Wochen beim AMS eingebracht werden – bevor die Arbeit aufgenommen und das Kind in die Betreuung gegeben wird.

Neu ist, dass auch Erwerbstätige, deren Lebensbedingungen sich verschlechtern (Scheidung), die Beihilfe bekommen können. „Man muss einfach nachfragen“, sagt AMS-Abteilungsleiterin Petra Zierlinger. Seit der Änderung beziehen doppelt so viele Personen wie vorher Betreuungsbeihilfe – derzeit 3141.

Der Zuschuss beträgt bis zu 90 Prozent der Betreuungskosten (Bruttoeinkommen bis 1600 Euro), bis zu 300 Euro pro Monat, maximal drei Jahre. Gehaltsobergrenze: 2300 Euro (pro Mutter), da liegt der Zuschuss bei 50 Prozent der Kosten für Krabbelstube, Kindergarten oder Hort. Wesentlich und auch wenig bekannt: Es gilt für Kinder bis 15 Jahre.

Von Sabine Tschalyj