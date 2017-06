Ganz Salzburg isst Musaka

Griechenland hat’s den Salzburgern angetan. Und immer mehr Griechen eröffnen hier Lokale. Jamas!

Ob Olivenöl, Oregano, oder Wein: Christina Zisiou kann zu jedem ihrer Produkte eine Geschichte erzählen. Sie weiß genau, aus welchem griechischen Familienbetrieb ihre Lebensmittel kommen, ja sogar in der wievielten Generation dort produziert wird. Mit ihrem kleinen Geschäft „Christinas griechischer Genusstreff“ hat sie ihre Leidenschaft zur griechischen Küche nach Salzburg gebracht. Seit sechs Jahren ist sie in Österreich, seit letztem Sommer betreibt sie den Feinkostladen in Glasenbach.

Dem Griechenland-Fan geht beim Anblick der Köstlichkeiten das Herz auf: Bis zum kleinsten Kräuterzweig kommt hier alles direkt aus Hellas: „Wir müssen den Geschmack halten. Ich merke sofort, wenn ein Produkt nicht dazupasst“, erklärt Christina. Seit sieben Uhr morgens steht sie schon in der Küche, um das Mittagsmenü zu kochen. Jeden Tag gibt es drei verschiedene, typisch griechische Gerichte. Auf Bestellung kocht sie auch die Wunschgerichte ihrer Kunden. Der Laden hat bis 20 Uhr geöffnet, alle Speisen kann man auch mit nach Hause nehmen. In die Pfanne kommt bei Christina Zisiou nur reines Olivenöl. Außerdem faszinieren sie die vielen Geschmacksrichtungen in der griechischen Küche: „Die Mischung der Gewürze ist das Wichtigste beim Kochen“, sagt sie.

Neben der kulinarischen Versorgung bekommen die vielen Stammgäste bei Christina gleich noch Tipps für den nächsten Griechenland-Urlaub: „Geht immer nur dorthin essen, wo die Griechen sind“, empfiehlt sie, um Touristenfallen zu vermeiden.









Griechisches Salzburg

Die Griechen scheinen Salzburg für sich entdeckt zu haben: Griechische Restaurants gibt es viele, aber auch Feinkostläden boomen. Das „Kalimera“ in der Michael-Pacher-Straße ist längst kein Geheimtipp mehr und auch das „Kreta“ beim Kauftreff Aigen zieht viele Stammkunden an – die empfehlen hier vor allem das Tsatsiki. Vor kurzem hat noch eine griechische Taverne in der Altstadt aufgesperrt: Das „Sensus“ reiht sich neben einem polnischen und einem vietnamesischen Restaurant in der Chiemseegasse ein.

Na, dann: Prost! Oder, wie die Griechen sagen: Jamas!

Von Katharina Maier