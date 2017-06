Abrechnung am Gletscher

Die Gletscher in unseren Gebirgen sind nicht nur schätzenswerte Relikte aus der Vergangenheit, sondern ein wichtiger Indikator der globalen Klimaerwärmung: Wie sieht also die Winterbilanz am Sonnblick aus?

Um wie viele Zehntel Grad sich eine Region im Jahr erwärmt, lässt sich selbst für Wetterfühlige schwer bestimmen. Anhand der (alarmierenden) Abschmelzrate von Eismassen jedoch wird schnell deutlich, was die Treibhausgase in unserer Atmosphäre bewirken.

Zwei Gletscher in der Sonnblickregion werden von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik genauer untersucht. Über den Winter sammeln sich dort die Schneemassen an und seit kurzem liegt die Auswertung vor. Dazu wird an rund 700 Punkten mittels Sondierung die Schneehöhe gemessen sowie in zehn Schächten die Dichte des Schnees bestimmt.

Die Schneedecke auf dem Gletscher trägt zwar nicht maßgeblich zu dessen Wachstum bei, aber je mächtiger sie ist, desto besser schützt sie das Gletschereis in der sommerlichen Einstrahlung vor dem Schmelzen.

Die Bilanz dieses Winters hat ergeben, dass die Schneemasse (gemessen in Kilogramm pro Kubikmeter) der beiden „Kees“ (Goldbergkees und Kleinfleißkees) etwa zehn Prozent unter dem langjährigen Mittel liegt. Die Schneehöhe jedoch weicht wesentlich weniger vom Mittel ab. Das liegt daran, dass ein Großteil des Schnees erst im April fiel und er so weniger verdichtet ist.

Sollte ein kühler, nasser Sommer folgen: Wenigstens die Gletscher würde es freuen.

Das Wetter in dieser Woche

Nach wechselhaften Verhältnissen um Pfingsten steht wieder eine sommerliche Phase bevor.