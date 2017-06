Skifahrer, Biker und teurer Champagner

Aber in den Küchentopf kommt nur Regionales aus dem Pinzgau

Wer wissen will, wie es in Leogang zugeht, sollte den Asitz hinauffahren. Hinter der Bergstation präsentiert eine Bar stolz ihre leer getrunkenen Champagnerflaschen – hunderte. Und keine Hofer-Schnäppchen sondern die ganz teuren Marken. Man sieht, es ist viel Geld unterwegs hier.

Im Winter die Skifahrer, im Sommer die Mountainbiker. Im alten Goldgräber-Dorf sind die Hotels zu Goldgruben geworden. Aufwändig gebaute Häuser, die alles bieten, was der moderne Mensch ersehnt: Wellness, gutes Essen, schöne Weine. Hideaways heißen die Verstecke. Man darf sich den ganzen Tag erholen, in Chalets oder Ressorts. Auch Salzburger verschwinden hier, um ihre Nerven zu ölen. So eine Konzentration von Wohlfühl-Hotels gibt es sonst nirgends in Salzburg.

Nehmen wir den Aufstieg der Riederalm, die so heißt, weil sie eine Skihütte war. 1990 baute die Familie Herbst sechs Appartements. Aber geschätzt wurde das Lokal von der Leoganger Jugend: Stoakogler und Nockalm Quintett traten auf. Im Restaurant gab’s Bauernbuffet und Holzknecht-Gaudi. Die Söhne Andreas und Thomas absolvierten die Tourismusschule – und 2006 beschloss die Familie, Großes zu wagen. Im November 2007 wurde das Vier-Sterne-Hotel eröffnet. 2015 wuchs der SPA-Bereich auf 1500 Quadratmeter. Inzwischen stehen drei Häuser und es wird weiter gebaut.

Sohn Andreas lernte bei Johanna Maier in Filzmoos und Andreas Döllerer in Golling, kam nach Frankfurt in die Küche von Mario Lohninger, dem gebürtigen Maria Almer, der in Deutschland zum Star geworden ist (und dessen Eltern einst in den Leoganger Bergen das Lokal „Sonnrain“ führten). Für den Vorkoster war dies die verlockendste Information bei der Entscheidung, welches dieser Hotels wir denn buchen sollten.

Das Restaurant ist modern, viel dunkel gebeiztes Holz, lustig leuchtet der Luster. Selbstbewusst die Küchenlinie: Hier kommt nur Leogang in den Topf. Herzog baute sich über Jahre eine örtliche Lieferkette auf: Bauern, Gärtner, Fischzüchter. Nur bei den Gewürzen bleibt die Welt im Blick.

Typisch dafür die Lamm-Laibchen (€ 9,40). Zeigen sie zunächst, dass die Küche nicht bloß Edelteile sondern alles verwertet vom Tier. Schön würzig das Fleisch, sanft-exotisch umschmeichelt vom Süßkartoffel-Curry, fruchtig kontrastiert von Erbsenschoten. Perfekt al dente ein Ravioli-Teig (€ 7,40), kunterbunt gefüllt von Kartoffel, Haselnuss und Kohlrabi, in mildem Bärlauch-Frischkäse-Schaum. Dünnst die hausgemachten Spaghetti (€ 8,20), zu Recht Engelshaar genannt, mit einem Tomatensugo voll Kraft und Finesse, der hätte auch jenseits der Alpen Beifall ausgelöst. Genau die richtige Pfannenzeit bekamen Filets einer Lachsforelle (€ 16) samt Karotten-Ingwer-Schaum und Gnocchi. Ein intensiver Schoko-Mandel-Kuchen (€ 7,40) ward von Espresso und Eierlikör erfrischt, Rhabarber und Erdbeeren in süßer Ehe (€ 9,50) wurden aufgeweckt durch Sauerrahm-Eis. Leogang schmeckt gut, weil von Herbst sehr gut abgeschmeckt.

PS: Die breite Weinkarte bietet viel Auswahl unter 30 Euro pro Flasche. So eine Kalkulation ist in Salzburg selten geworden. Man muss ja nicht Champagner trinken.

Riederalm, Rain 100, 5771 Leogang, Tel. 06583/7342, www.riederalm.com