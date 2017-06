Mehr Mäuse statt Läuse

Reden wir doch mal übers Geld. Aber keine Sorge – nicht über das Geld, das Sie haben. Auch nicht über das Geld, das ich habe. Sondern über das Geld, das unsere Kindergärtnerinnen bezahlt bekommen.

Denn das ist, mit Verlaub, verdammt wenig. Es ist zu wenig aus sehr vielen Gründen, und der erste davon ist Rotz. Kinder sind immer rotzverschmiert, und das ist schon bei den eigenen grausig. Wie grausig ist es dann erst, fremde Schnoddernasen abzuwischen? Von den Hintern ganz zu schweigen. Dann ist da der Lärm. Was diese kleinen Wilden zamschreien! Wenn ich meine Zwerge in den Kindergarten bringe und mich dort 15 Minuten aufhalte – fünf Minuten zum Ausziehen und Verabschieden der Kinder plus zehn Minuten, weil dauernd was fehlt und ich es suchen muss – die Patschen, die Haube, die Gatschhose –, ist es so laut, dass es mir das Hirn aushebelt.

Aber die Kindergärtnerinnen sind gechillt, vielleicht auch schon derrisch, die ermahnen sanft, die haben das im Griff. Die merken sich sogar die Namen jedes einzelnen nervtötenden Gschrapps. Später singen die und basteln und spielen und denken sich sinnvolle Sachen aus, bei denen unsere Kinder was lernen, und ich finde das schlichtweg bewundernswert, denn ich müsste mich, bestünde mein Tag aus diesen Aufgaben, jede Nacht in den Schlaf weinen.

Als ich vierzehn war, hab ich mir kurz eingebildet, ich wolle – wie meine Freundin, die nach der Gym-Unterstufe auf die Kindergartenschule wechselte – auch Kindergärtnerin werden. GOTT SEI DANK gab es dafür einen Schnuppertag. Da hab ich nach ungefähr sieben Minuten umringt von schreienden, verrotzten Kindern entschieden, dass meine Freundin und ich fortan leider getrennte schulische Wege gehen müssen. Umso mehr Hochachtung hab ich vor jenen, die sich Tag für Tag um meine Kinder kümmern. Sie trösten, ihnen zuhören, sie an- und wieder ausziehen, sie so viel lehren, Mappen mit Fotos anfertigen zur Erinnerung, sie zum Lachen bringen, ihre Talente fördern, ihr Selbstbewusstsein stärken.

Das verdient Dankbarkeit und Wertschätzung, und die wird in unserer Gesellschaft nicht zuletzt durch Geld ausgedrückt. Es ist eine Schande, dass wir denen, die unsere Jüngsten und unsere Ältesten pflegen, so wenig dafür bezahlen. Kindergartenpädagogen prägen unseren Nachwuchs entscheidend und sollten in meinen Augen viel mehr verdienen – plus Gefahrenzulage wegen des Schafblattern-Masern-Läuse-Risikos, dem sie ausgesetzt sind, denn ein Biowaffenlabor ist so ein Kindergarten ja auch. Kein Wunder bei dem ganzen Rotz.