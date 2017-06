Ein Skandal. Na und?

Es sind jene Themen, auf die sich das „Fenster“ konzentriert: Wohnen, Arbeiten, Familie, Bildung. Sie entscheiden darüber, dass Menschen ein gutes Leben führen können – und stehen in Salzburg auf dem Prüfstand. Allein wegen der hohen Kosten, die Salzburg abverlangt.

Es geht aber nicht nur ums Geld. Es geht um das Verständnis (der Eliten), dass sich Dinge elementar ändern müssen. Etwa in der Kinderbetreuung: Ob Frau (oder auch Mann) bei den Kindern daheim bleibt, ist längst keine ideologische Frage mehr, sondern eine existenzielle. Viele können es sich schlicht nicht leisten, von nur einem Einkommen zu leben. Deshalb arbeiten beide Eltern – und deshalb ist finanzierbare Kinderbetreuung keine gönnerhafte Wohltat mehr, sondern Anspruch an eine moderne Gesellschaft.

Gleiches gilt für die Bildung. Da wird endlos theoretisiert, mit Schlagwörtern wie Autonomie das Blaue vom Himmel versprochen – und ein immer schärferer Kontrast zum Schulalltag geschaffen. Denn dort fehlt es oft an Elementarem – ordentlichen Unterrichtsräumen, Arbeitsplätzen für Lehrkräfte oder primitivsten Hilfsleistungen, wie jüngst die SN aufzeigten. Die Direktoren der Neuen Mittelschulen in der Stadt haben keine Bürokraft – und sind zum Mädchen für alles degradiert. Dass so der pädagogische Fokus zwangsläufig leiden muss, versteht jeder. Trotzdem ist es, wie es ist. Weil sich der Bürgermeister gegen Kosten wehrt – und die Schulbürokratie unfähig zu Lösungen ist.

In Wahrheit ist das ein Skandal, der in Salzburg aber höchstens zwei, drei Tage aufregt. Selbst wenn es offenbart, dass Politiker das Gegenteil dessen tun, was sie stets behaupten: Dass ihnen Schule so wichtig sei, weil es ja um unsere Kinder und die Zukunft gehe. Schmecks!

Hört endlich auf, ständig über große Würfe zu fantasieren. Und setzt Taten, die den Schulalltag wirklich erleichtern würden.