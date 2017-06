Vorkoster: Ein Kulturschock im „Sacher“

Ein „Nordlicht“ als Küchenchef in Salzburgs nobelstem Hotel.

Von Bremen weiß man kulinarisch nur, dass dort oben deftiger Grünkohl serviert wird, gereicht mit einer Grützwurst, die auf den pikanten Namen Pinkel hört (ungelogen). Unter uns: Wenn es richtig kalt ist, schmeckt das Zeug sogar. Wieso wir das berichten? Weil ein Bremer zum Küchenchef in Salzburgs nobelstem und konservativstem Hotel, dem Sacher, ernannt wurde.

Eine Kulturrevolution? Michael Gahleitner heißt der junge Mann – was österreichisch klingt. Stimmt auch, der Vater stammt aus Linz. Und der Sohn durfte sich die Feinheiten der Salzburger Küche auf hohem Niveau aneignen: als Sous-Chef beim Gmachl in Elixhausen, als Chefkoch im Atelier beim Schloss Hellbrunn und zuletzt im Bergressort Werfenweng. So ganz sicher waren sich die Sacher-Leute aber nicht mit dem Nordlicht. Der Mann kam schon vorigen September, verkündet wurde seine Besetzung erst heuer im April, quasi nach Probezeit. Schon im Winter war er also für die Speisenkarte im Sacher verantwortlich, doch Grünkohl entdeckte der Vorkoster dort nie. Und als sein Ziel gab der Bremer an, „bewährte Klassiker raffiniert und einzigartig zu interpretieren“. Uff! Österreich darf aufatmen.

Wobei: Einen Klassiker zu interpretieren, also Wiener Schnitzel, Tafelspitz und Backhendl neu zu machen, ist nicht ohne Risiko. Was ist, wenn sich der Stammgast wundert, das alles schmecke jetzt so anders? Dann ist Feuer am Dach vom Sacher.

Nun ist der Ort fürs Mahl, das zirbene Zirbelzimmer, zauberhaft schön. Und doch freuten wir uns, woanders essen zu dürfen: auf der Terrasse, mit Blick auf den Salzach-Strom und die lebhaften Verkehrsströme der Fußgänger und Radfahrer. Endlich war es warm genug dafür.

Also Tafelspitz (€ 32), natürlich startend mit der Rindsbrühe (€ 8). Dunkel war sie reduziert, sellerie-betont das Aroma und mit so etwas Hübschen wie einem Kaspress-Schöberl als Badegast. Dann Aufmarsch der Zutaten, alles komplett: Apfelkren und Schnittlauchsauce, Rahmspinat und Rösti, allesamt frisch gemacht und bestens abgeschmeckt. Und das Fleisch: nicht diese ausgezehrten, verhungerten Dünnscheiben sondern ein durchaus fest gebliebenes Stück mit richtig Aroma. Es lebe die Neuinterpretation.

Das Menü (3 Gänge, 54 €) begann mit einem sehr zarten Stück confierten Seesaiblings samt Karfiol und Kerbelsauce. Es folgte Perlhuhn, würzig und saftig, in erstaunlich kräftigem Bratensaft mit Spargeltarte samt Morcheln und zum Schluss – nicht die Sachertorte. Die darf niemand interpretieren, das geheime Rezept ist auf ewig festgelegt und liegt im Panzerschrank. Also wurde es ein schönes Spargeleis samt einer Himbeerschnitte aus Kaffee-Nougat-Creme und einem Himbeergelee, perfekt. Respekt, das war richtig gute Küche, zwei Hauben wert.

Die Weinkarte lässt zweimal schaudern. Erst links, wo serienweise die großen Kreszenzen aufgeführt sind, vor Ehrfurcht. Und rechts, bei der Preisspalte, dann vor Furcht. Wir nahmen einen tadellosen Veltliner vom Lehnsteiner um 35 Euro, die mit Abstand billigste Flasche. Die Damen und Herren des Service blieben weiterhin freundlich zu uns. Und vielleicht hebt Gahleitner nächsten Winter einmal Grünkohl mit Pinkel auf die Karte – neu interpretiert.

Sacher,

Schwarzstraße 5-7,

Tel 0662/88977253,