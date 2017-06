Filmkritik: „Wenn du stirbst…“

„Vielleicht gibt es für dich ein Morgen. Aber für einige von uns gibt es nur noch das Heute“, verkündet die jugendliche Ich-Erzählerin Samantha prophetisch zu Beginn des Films. Und der Zuseher ahnt gleich, dass Samantha wohl zu letzteren gehört.

Alles scheint perfekt zu laufen in ihrem Leben. Behütetes Elternhaus, toll aussehend, drei beste Freundinnen, mit denen sie in der Schule den Ton angibt und schließlich die Vorfreude auf die abendliche Party, bei der sie ihre Jungfräulichkeit verlieren will. Doch alles kommt anders an diesem Abend. Der Freund ist betrunken und nach einem schlimmen Streit mit der Außenseiterin Juliet rasen die vier Mädchen mit ihrem SUV davon. Sie werden in einen Autounfall verwickelt, der Samantha das Leben kostet. Doch als wäre nichts geschehen, wacht sie in der Folge immer wieder am Morgen des Todestages auf und durchlebt mit kleinen und größeren Abweichungen noch einmal die Stunden vor dem Unfall.

Inszenierung:

„Before I fall“, so der – kürzere – Originaltitel des Films ist die Verfilmung des gleichnamigen Jugendbuch-Bestsellers von Lauren Oliver. Was wie eine klassische High School-Komödie beginnt, entwickelt sich unter der Regie der New Yorker Independent-Regisseurin Ry Russo-Young schließlich zu einem tiefgründigem Coming-of-Age-Drama mit existentiellen Fragen nach dem Sinn des Lebens. Entscheidend hierfür ist das „Und ewig grüßt das Murmeltier“- Zeitschleifen-Erzählmuster, welches die gebeutelte Heldin durch ständige Wiederholung gewissermaßen zur Selbstreflexion zwingt.

Botschaft: Der Mythos von Sisyphos durchzieht leitmotivisch den Film. Wie jene griechische Figur versucht auch die Heldin quasi immer wieder einen Stein auf einen Berg zu rollen. Und entdeckt hierbei, dass vor allem „das zählt, was du heute tust“.

Der bewegendste Moment ist jener, als es der Heldin am Ende gelingt, ihren „letzten“ Tag zu einem wertvollen zu machen.

Fazit:

„Wenn du stirbst…“ ist ein Jugend-Drama, das zwar nicht ohne Pathos und Klischees auskommt, dem es jedoch gelingt, den Blick auf das Wesentliche im Leben zu schärfen. (Ab 2. Juni in den Kinos)

Helmut Hollerweger

Das vollständige Kinoprogramm finden Sie auf: www.salzburger-fenster.at