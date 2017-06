Drei Kilo runter, fünf Kilo rauf

Der Jojo-Effekt nervt. Forscher der Uni Salzburg suchen jetzt eine neue Formel für das Abnehmen. Studienteilnehmer erhalten wertvolles Feedback.

Rund 40 Prozent der Menschen sind übergewichtig, viele leiden unter Folgeerkrankungen. Dieser Entwicklung wollen junge Psychologinnen und Psychologen der Universität Salzburg gegensteuern. In ihrem Essverhaltenslabor untersuchen sie, wie Menschen auf Bilder von Nahrungsmitteln reagieren. Ziel ist es, erfolgreichere Wege zum Abnehmen und zu gesundheitsbewusstem Essverhalten zu finden.

14 Tage keine Schoko: Verlangen stieg sogar

Zum Start der Badesaison sind Diäten besonders aktuell und lösen meist den „Jojo-Effekt“ aus – man nimmt einige Kilos ab, nach der Diät aber umso mehr wieder zu. Daher seien Schnelldiäten meist Humbug, warnen die Mitarbeiter von Jens Blechert (siehe Bild oben, mit Julia Reichenberger und Anna Richard). Der Professor am Fachbereich Psychologie konnte für eine mehrjährige Reihe von Essverhaltensstudien 1,3 Millionen Euro an EU-Fördergeldern lukrieren. In einer der Studien fand man jüngst heraus: Eine Diät steigert mitunter sogar das Verlangen nach Lebensmitteln, auf die man versucht zu verzichten – zum Beispiel Schokolade. „Ein kurzfristiger Verzicht bringt also nichts“, erklärt Psychologin Anna Richard. In einer weiteren Studie zeigte sich, dass viele Menschen bei Stress auf Bewegung verzichten. Dabei würde genau diese Stress verringern.

Warum Burger-Bilder Appetit machen

Neben Stress sind die persönlichen Gewohnheiten entscheidend dafür, was und wie viel jemand isst. Beides ist schwer zu ändern, Abnehmen daher schwierig. „Wozu wir gerne greifen, das liegt an unserer Erziehung und unserer Umgebung“, erklärt Blechert. Bilder von (häufig fettreichen, kalorienreichen) Nahrungsmitteln wie Bürgern oder Schokosnacks umgeben uns allerorts. Das Auge springt – evolutionär bedingt – sofort auf Hochkalorisches an. Manche können diesem Reflex widerstehen, andere weniger.

Studienteilnehmer gesucht – Feedback als Dank

Warum das so ist und wie sich Stress auf das Essverhalten auswirkt, untersucht sein Team in zwei neuen Studien. Dafür suchen die Forscher Teilnehmer. Der Benefit: Wer mitmacht, bekommt persönliches Feedback über sein Essverhalten (siehe links). „Zu wissen, wie man unter Stress auf Versuchungen reagiert, kann beim Abnehmen hilfreich sein“, sagt Psychologin Julia Reichenberger. Sieben Tage dauert die Teilnahme an den Studien „Essensentscheidungen“ und „Stress im Alltag bei Übergewicht“ (Kontakt: www.essforschung.at). Man beantwortet via Smartphone Fragen und bekommt zum Schluss ein Feedback, wie man essenstechnisch „tickt“. Grundsätzlich gelte, so die Forscher: Für eine langfristige Gewichtsabnahme ist eine Ernährungsumstellung notwendig – am besten mithilfe von Ernährungsberatern (etwa der Gebietskrankenkassen).

Auf die Einkaufsliste: Apfel statt Schokolade

Im Essverhaltenslabor testen die Forscher aktuell auch, wie man am PC abnehmen lernen kann: Etwa, indem man mit dem Joystick Schokolade wegschiebt, sich davon „verabschiedet“. Ein Tipp der Forscher, um Gewohnheiten zu verändern, ist: Sich vor dem Einkauf überlegen, was man statt der geliebten Schokolade als gesündere Alternative einkaufen kann.

Bleibt die Frage, warum sich mit dem Abnehmen noch immer hauptsächlich Frauen beschäftigen. Dazu Jens Blechert: Viele übergewichtige Männer sagen halt: „Das passt schon so.“

Sabine Tschalyj

Kontakt für Interessierte: www.essforschung.at