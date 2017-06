Beziehung auf Abwegen

So ein Navigationsgerät – kurz Navi genannt – ist ja eine praktische moderne Erfindung. Man schaltet es ein, sucht die Adresse, klebt es an die Scheibe und lässt sich leiten.

Es zeigt Alternativstrecken und Baustellen an, berechnet den kürzesten Weg und warnt vor einem Radar. Das Navi hat aber noch eine weitere, unterschätzte Funktion: Es rettet Beziehungen. Können Sie sich noch erinnern, wie das war, als wir haufenweise Straßenkarten im Auto hatten, Norditalien, Salzburg Stadt, Gesamt-Österreich mit Spiralbindung? Als wir diese Karten auch richtig lesen mussten, um das Ziel zu finden, als wir an Umleitungen verzweifelt sind und im Notfall – Gott bewahre! – aussteigen und jemanden nach dem Weg fragen mussten? Ich trau mich zu wetten: Es gibt kein Pärchen, das diese Zeit erlebt und damals nicht gestritten hat.

Dazu muss ich vorweg sagen: Es ist nicht wahr, dass Frauen einen schlechteren Orientierungssinn haben als Männer, er ist nur anders. Das ist wissenschaftlich belegt und geht auf die Evolution zurück: Während es für Männer, die jagten und sammelten, wichtig war, Distanzen und Richtungen einschätzen zu können, war es für Frauen überlebensnotwendig, sich Details zu merken, wo Beeren wuchsen, wo es einen Unterschlupf gab. Wenn mir ein Mann den Weg erklärt: „Nach dreihundertfünfzig Metern fährst du links“, hab ich keine Ahnung, wo zur Hölle ich abbiegen muss. Wenn dagegen eine Frau zu mir sagt: „Da kommt nach dem gelben Haus ein Spar, da biegst du links ab“, finde ich es garantiert. Somit ist klar, warum Mann und Frau in der gemeinsamen Kommunikation auf den Holzweg geraten. Männer fragen außerdem nicht nach dem Weg, sie kreisen das Ziel ein. Das Kartenlesen gab früher so viel Zündstoff, dass es auf der Reise ins Unbekannte garantiert geknallt hat. Meistens war’s heiß im Auto, die auseinandergefaltete Karte war so groß, dass man beim Fenster nicht mehr rausschauen konnte, auf ALLEN Wegweisern im riesigen italienischen Kreisverkehr stand „Caorle“, irgendwann sagte die Frau: „Da hättest du jetzt links abbiegen müssen … nein, das andere Links!“, und der Mann fing an rumzubrüllen.

Das waren noch Zeiten! Heute sagt das Navi emotionslos: „Kehren Sie wenn möglich um.“ Streiten kann man aber trotzdem gut, wenn man möchte. „Was hast du bitte in das Scheißnavi eingegeben, Herrgott!“ „Wieso ist das meine Schuld? Hättest halt mal zugehört!“ „Und wo soll ich jetzt hier umdrehen?“ „Die Route wird neu berechnet.“ „Da vorne rechts vielleicht? Nein … das andere Rechts.“

Mareike Fallwickl arbeitet als freie Texterin und Lektorin. Mail: interaktiv@svh.at