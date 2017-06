525 Jahre Stiegl: Eine rauschende Bier-Saga

Es ist wohl der traditionsreichste Betrieb im Land: Stiegl feiert im Juni sein 525-Jahre-Jubiläum. Im „Stadtgespräch“ tauchen wir ein in die Salzburger Bierkultur, ihren krassen Wandel und die bewegende Stiegl- Geschichte. Harald Waitzbauer, der die Stiegl-Chronik gerade aktualisierte, half uns.

Herr Dr. Waitzbauer, jetzt mal ehrlich: Wurde Stiegl wirklich 1492 gegründet, als Kolumbus Amerika entdeckte?

1492 ist nicht das Gründungsjahr. Das sagt Stiegl aber auch nicht. Es heißt im Slogan: „Seit 1492“. Die Brauerei gibt es schon länger, ich vermute, dass sie als Gewerbebetrieb irgendwann Mitte des 15. Jahrhunderts aufgetaucht ist.

Der Konnex mit Kolumbus ist also eine Marketingfinte?

Nein, durchaus nicht. Es ist eher eine glückliche Fügung, denn tatsächlich wurde die Brauerei erstmals 1492 urkundlich erwähnt. Da gab es eine Übergabe, der Besitzer starb – und die Witwe übernahm. Das wurde urkundlich geregelt – exakt am 16. Juni 1492.

Hieß die Brauerei da schon Stiegl?

Nein, der Name tauchte erst im 16. Jahrhundert auf. Anfangs war die Brauerei namenlos, sie hieß landläufig das „Bräuhaus auf der Gstätten“, weil sie in der Gstättengasse am Rand der damaligen Altstadt lag. Ungefähr dort, wo jetzt das Haus der Natur ist.

Das damalige Bier würde heute wohl keiner trinken.

Warum nicht? Aber es stimmt schon, dass es deutlich anders schmeckte. Man hat in Salzburg über viele Jahrhunderte obergärig gebraut, also ein ähnliches Verfahren wie beim heutigen Weißbier. Man verwendete Gerste, auch Hafer, „verbesserte“ es mit Kräutern und es war nur bedingt haltbar, weil es ohne Hefe erzeugt wurde. Das Bier wurde bald sauer, daher musste man es schnell trinken (lächelt).

War Bier schon damals ein Volksgetränk?

Ja, im Mittelalter wurde es in größeren Haushalten lange selbst gebraut. Genauso wie man zu Hause Brot backte. Es gab in der Stadt Salzburg eigentlich über Jahrhunderte exakt zwölf gewerbliche Brauereien. Eine davon war Stiegl. Jede hatte eine Produktionsstätte und einen Braugasthof, das war’s. Der Ausstoß war eher gering.

Wie sehr hat sich das Image des Bieres gewandelt?

Früher war das ein Massengetränk. Mit Beginn der Industrialisierung floss das Bier tatsächlich massenhaft. Um 1900 kam man im Kronland Salzburg auf einen Pro-Kopf-Verbrauch von 200 Litern. Das ist fast doppelt so viel wie heute. Es gab wenige Sorten, aber die intensiv. Ein Märzen, ein Starkbier, dazu Bockbier mehrmals im Jahr – Osterbock, Pfingstbock, Herbstbock, Weihnachtsbock. Wenn man beschwipst oder betrunken war, war das normal. Da war man kein Außenseiter, Alkoholgenuss besaß einen anderen Stellenwert.

Wann begann der Höhenflug von Stiegl?

Die Basis wurde gelegt, als Stiegl die enge Altstadt verließ und sich auf der grünen Wiese in Maxglan niederließ. Das war 1863. Stiegl baute so als Erster in der Stadt eine größere Brauerei und konnte plötzlich viel größere Mengen erzeugen. Da war man den anderen deutlich voraus. Der zweite entscheidende Punkt war dann die Übernahme durch die Familie Huemer/Kiener 1887. Ab diesem Zeitpunkt erhöhte Stiegl seinen Bierausstoß drastisch – innerhalb von zehn Jahren von 30.000 auf 100.000 Hektoliter. Der härteste Konkurrent war das Hofbräu Kaltenhausen, da gab es eine erbitterte Rivalität. Im Ersten Weltkrieg folgte ein Brauerei-Sterben, das Stiegl zu Aufkäufen nutzen konnte, weil man selbst kapitalstark war. Übrigens gelang Stiegl auch nach dem Zweiten Weltkrieg durch einen frühen Abnahmevertrag mit den US-Militärs ein kluger Schachzug.

Heinrich Kiener I., der langjährige Stiegl-Chef, soll einen legendären Ruf im Land gehabt haben.

Er war sicher eine herausragende Persönlichkeit, die in ganz Salzburg als spendabler Unterstützer und Förderer vieler Initiativen bekannt war. Er war erst 19, als er 1889 einstieg – und führte die Brauerei bis 1950. Unglaubliche 61 Jahre, durch beide Weltkriege, durch die Wirtschaftskrise. Er war ein Monolith, unheimlich beliebt und leutselig. Sein Wirken hat dazu beigetragen, dass Stiegl derart verankert ist in der Bevölkerung und Region. Er war freigiebig, spendabel und brachte die Brauerei Schritt für Schritt voran.

Man sagt, er sei auch sehr hartnäckig gewesen.

Dazu gibt es eine überlieferte Anekdote: Es ging um den Mohrenwirt in der Judengasse. Der ging sehr gut, schenkte aber ein anderes Bier aus. Die Eigentümer wollten nicht wechseln, worauf Kiener täglich dort einkehrte, massenhaft konsumierte, bis zur Sperrstunde blieb. Und das über Wochen. Irgendwann hatte er sein Ziel erreicht. Auch der Mohrenwirt verkaufte Stiegl. Kiener streckte ihm sogar Geld zur Begleichung seiner Schulden vor. Die Brauereien waren damals ja fast Sparkassen für die Gastwirte.

Stand Stiegl auch mal vor dem Ruin?

Ja, das war vor der Übernahme durch Huemer und Kiener. Da ging es einige Jahre steil bergab. Der Braumeister war nicht gut, das Bier schlecht – und der Absatz brach ein. Da rang die Brauerei tatsächlich ums Überleben.

Ein schlechter Braumeister geht also gar nicht?

Exakt. Er ist eine Schlüsselfigur, de facto der technische Leiter und hauptverantwortlich dafür, wie das Bier schmeckt.

Und wie beurteilen Sie die Ära des aktuellen Chefs Heinrich Dieter Kiener?

Er hat die Brauerei 1990 in Umbruchzeiten übernommen. Der Ostblock brach zusammen, die EU kam, die Globalisierung – und im Biermarkt setzte eine beispiellose Konzentration ein. Kiener besaß damals eine mittelständische Brauerei mit 500.000 Hektoliter im Jahr. Da musste etwas passieren. Er schaffte es aber, sich und dem Betrieb treu zu bleiben. Stiegl wurde nicht verkauft, blieb in Salzburg, hielt die Qualität hoch – und expandierte trotzdem (Heute erzeugt Stiegl doppelt so viel Bier als 1990). Das Ergebnis ist fast genial: Eine Marke, die auf Salzburg setzt, expandiert in ganz Österreich. Nur zum Vergleich: In Kaltenhausen wird heute nicht mehr gebraut.

Und Bier ist zum Kulturgut geworden . . .

Auch das spielt Stiegl in die Hände und setzt Kiener gekonnt um. Seit den 1990er-Jahren hat sich die Bierkultur unheimlich gewandelt. Ich bin zwar keiner, der Biere aus dem Pfiffglas konsumiert, aber das Drumherum – die Qualität, Gläserkultur, Vielfalt an Bieren – ist heute sehr wichtig und hat den Stellenwert des Bieres in der Gesellschaft deutlich erhöht. Und das ist positiv, auch für die Konsumenten.

Von Hermann Fröschl

Fotos: Stiegl