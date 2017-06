Ein leichter Klettersteig auf die Katrin

Die Wanderung zur Meisterebenalm führt gleichzeitig zu einem der schönsten Aussichtspunkte rund um Österreichs größten See, zum „Atterseeblick“ hoch über Burgau am Salzburger Zipfel des Attersees. Die Rundtour erinnert auch an den 2013 im 108. Lebensjahr verstorbenen Leopold Engleitner.