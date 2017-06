Der spektakulärste Prozess des Jahres

Kommende Woche stehen Bürgermeister Heinz Schaden, Ex-Finanzreferent Othmar Raus und fünf Beamte vor Gericht. Kommen brisante Details über den Finanzskandal doch noch ans Licht?

Das Zittern hat ein Ende. Am kommenden Dienstag stehen sieben (ehemalige) Spitzenpolitiker und Beamte vor Gericht, unter ihnen Bürgermeister Heinz Schaden und Ex-Finanzlandesrat Othmar Raus (beide SPÖ). Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wirft den Beschuldigten (Beihilfe zur) Untreue vor. Konkret die Transaktion vom 11. September 2007, bei der die Stadt sechs problematische Zinsgeschäfte mit einem negativen Barwert von 4,8 Millionen Euro an das Land übertrug. Dadurch habe die Hauptbeschuldigte und ehemaligen Budgetreferentin des Landes, Monika Rathgeber, Untreue zum Nachteil des Landes begangen, die übrigen Angeklagten seien Bestimmungstäter, so die Anklage. Es gilt die Unschuldsvermutung (die Betroffenen wollten sich nicht zur Causa äußern).

Schaden froh, „dass es beginnt“

Aus Schadens Umfeld verlautet, dass dieser schlicht „froh ist, dass das Strafverfahren jetzt anfängt und endlich Klarheit geschaffen wird – wie immer das auch ausgehen mag.“

Experten sehen in der Swap-Causa der Stadt lediglich einen Nebenschauplatz des eigentlichen, großen Finanzskandals beim Land – „der möglicherweise nie aufgeklärt werden wird“, wie ein beteiligter Strafverteidiger meint. „Die Justiz beschäftigt sich vor einem solchen Prozess ganz genau mit den Chancen. Das Risiko der Anklage in dem Fall ist, dass die riesenhafte Dimension der Finanzgeschäfte, die das Land betrieben hat, die Kosten komplett sprengt. Da geht es um zig Millionen zu Lasten der Republik. Da geht man halt lieber einen Detailaspekt an,“ so der Jurist.

Riesiger Panikverkauf bleibt im Dunkeln

So wurden die Ermittlungen zum Panikverkauf (Firesale) des „Schattenportfolios“ von 253 Derivaten mit einem Nominale von 6,7 Milliarden Euro vom Herbst 2012 bereits eingestellt. In der Einstellungsbegründung habe man argumentiert, „dass die unter Druck erfolgte und wenig sorgfältig ausgearbeitete Auflösungsentscheidung mit Blick auf das enorme Risikopotenzial nachvollziehbar gewesen sei“ (Stellungnahme Urbanek & Partner), weshalb nicht einmal ein Anfangsverdacht vorliege. Zudem sei „eine rückwirkende Ermittlung von Marktpreisen komplexer Swaps kaum möglich“ (Einstellungsbegründung).

Juristisches Sperrfeuer aus der Stadt

Die vergleichsweise marginalen sechs Stadt-Swaps hat man hingegen akribisch untersucht. Wobei die Ankläger von der ursprünglichen Verteidigung der drei Stadt-Beschuldigten geradezu angestachelt wurden, durch ein juristisches Sperrfeuer gegen die Justiz, das auch die Staatsanwälte persönlich ins Visier nahm. Herausgekommen sind nachteilige OGH-Entscheide und verhärtete Fronten.

Rathgeber drehte Portfolio in Gewinn

Vor Richterin Anna-Sophia Geisselhofer treten nun neue Verteidiger auf. Auf ihnen lastet die ganze Hoffnung ihrer Mandanten. Denn bisher sei man mit nichts durchgedrungen, was die Beschuldigten entlaste, so der Tenor der Stellungnahmen zur Anklage. Das Kernargument der Verteidiger ist, dass das fragliche Portfolio der Stadt mit einer „Wahrscheinlichkeit von 77 bis 95 Prozent ohne Verlust“ geendet hätte, ja sogar „beträchtliche Gewinne möglich waren“, so Schadens Anwalt Walter Müller, der dazu neue Gutachten beantragt.

Kontoauszüge fehlen

Noch deutlicher formuliert das die Kanzlei Urbanek & Partner aus St. Pölten, die Stadt-Finanzdirektor Axel Maurer vertritt. Man wünsche sich vom Gericht, dass endlich auch Darlegungen zu Gunsten der Angeklagten gehört würden. In zwei Privatgutachten legten anerkannte deutsche Experten dar, dass der „maximale Nachteil des Landes“ lediglich 368.981 Euro betragen habe. Mehr noch, im Mai 2012 habe Rathgeber das Restportfolio sogar mit 321.019 Euro Gewinn aufgelöst. Rathgeber habe als „Finanzgenie“ gegolten und das Portfolio der Stadt hervorragend bewirtschaftet. Rathgeber löste zwei Swaps der Stadt sofort auf, was Kosten von 690.000 Euro zu Lasten des Landes verursachte, und strukturierte zwei Swaps in andere Derivate um.

Geht Rathgeber frei, gehen auch die anderen frei

Nicht bewiesen sei, ob die Auflösungskosten von 690.000 Euro auch tatsächlich an die Hypo Bank überwiesen wurde, führt Maurers Verteidigung an. Denn es fand sich keine konkrete Zahlungsanweisung dazu, wie der Wirtschaftsexperte der Staatsanwaltschaft, Andreas Eder, in seinem Bericht festhielt: „Die Zahlungen müssten im Kontoauszug des sogenannten Ordinariokontos leicht ersichtlich sein. Diese Kontoauszüge liegen uns (aber ) nicht gesammelt vor.“ Die Anklage verweist auf den strafrechtlich relevanten Tatzeitpunkt, dies sei der Tag der Übertragung gewesen. Rathgebers Nachfolgegeschäfte könnten höchstens eine strafmildernde Schadensgutmachung darstellen.

Am Urteil gegenüber der Schlüsselperson Monika Rathgeber hängt nun wohl alles: Geht sie frei, erhalten auch die belangten Politiker und Beamten das Urteil: Freispruch.

Sonja Wenger

Mail: sonja.wenger@svh.at