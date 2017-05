Wo sich „Bibelforscher“ Leopold Engleitner vor den Nazis verschanzte

Die Wanderung zur Meisterebenalm führt gleichzeitig zu einem der schönsten Aussichtspunkte rund um Österreichs größten See, zum „Atterseeblick“ hoch über Burgau am Salzburger Zipfel des Attersees. Die Rundtour erinnert auch an den 2013 im 108. Lebensjahr verstorbenen Leopold Engleitner.

Der bekennende Zeuge Jehovas überlebte drei Konzentrationslager. Einer neuerlichen Verhaftung konnte sich der Kriegsdienstverweigerer entziehen, er versteckte sich auf der Meisterebenalm vor den Todesschwadronen der Nazis. Die Lebensgeschichte Engleitners wurde durch die Filmbiographie „Ladder in the Lions’s Den“ – „Leiter in der Löwengrube“ einem Millionenpublikum weltweit bekannt.

Ausgangspunkt:

Parkplatz am Ausgang des Weißenbachtales (500 m, Wegweiser). Zufahrt von Weißenbach kurz Richtung Ischl/Ebensee über die erste Brücke im Weißenbachtal.

Anstieg:

Vom Parkplatz folgt man den Wegweisern „Meistereben“ (Weg Nr. 8) durch die Häuser zum Wald und dann über einen Graben (Brückerl). Hier beginnt der schön angelegte „Meisterebenweg“, der durch den Steilwald in vielen Kehren nach Süden an einer munter sprudelnden Quelle vorbei zu einer Forststraße führt (725 m, Wegweiser). Der Straße kurz nach Westen in einen Graben folgen, dann wieder auf dem Waldsteig an einer Jagdhütte vorbei hinauf zu einer weiteren Forststraße. Diese führt exakt zur Meisterebenalm (1760 m). Von hier (Wegweiser) zirka zehn Minuten nach Norden (Straße zwei Mal queren) zu einer Kapelle (1209 m). Der eigentliche „Atterseeblick“ liegt etwa 20 Höhenmeter unterhalb des höchsten Punktes.







Der Abstieg führt wieder zur Alm zurück und folgt der Straße bis man auf den Haleswiesweg (Wegweiser, 890 m) stößt. Dieser jahrhundertealte Übergang vom Wolfgangsee zum Attersee führt oberhalb des Haleswiessees eben nach Nordosten über den kaum wahrnehmbaren Fachbergsattel und an der Fachbergalm vorbei. Hinter der Alm durch Wald (mit Wegweisern gut gekennzeichnete Verzweigungen) wieder hinunter zum oben erwähnten Punkt 725. Abstieg am „Meisterebenweg“ retour.

Variante:

Zum Haleswiessee kommt man auch von Rußbach bei Strobl über die Lippenalm. Da ist allerdings der Forststraßenanteil ziemlich hoch. (Route im Detail: siehe Literaturtipp).

Wissenswertes

Anforderung: Einfache Voralpenwanderung, etwas Trittsicherheit notwendig. 700 Höhenmeter und 2 Stunden Anstieg zum „Atterseeblick“. Gesamtrunde mit Gegenanstiegen 900 Höhenmeter und 4 Stunden.

Ausrüstung: Wanderausrüstung.

Karte: Kompass Nr. 18, „Nördliches Salzkammergut“, 1:50.000.

Literatur: Franz Hauleitner, „Salzkammergut – West“, Rother Wanderführer, München 2010.

Einkehr: Etwas unregelmäßig offen, aber empfehlenswert ist die Mostschenke Grablerhof in Steinbach