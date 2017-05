Spritzige Höhe: Das „Cool Mama“ ist der Gaisberg für Faule

Salzburg hat jetzt also einen modernen Wolkenkratzer. Nun gut, die Bezeichnung mag ein klein wenig übertrieben sein, aber ein bisschen Dubai-Flair bringt das „Cool Mama“ in Liefering schon mit sich.

Da passt es nur zu gut ins Bild, dass beim ersten Lokalaugenschein auch gleich zwei arabische Urlauber ins Hotel spazieren. Die wissen schon, wie die automatischen Türen funktionieren – unsereins hat da noch ein paar Probleme mit der modernen Technik. An dieser Stelle gleich ein Sicherheitshinweis: Die Toilettentüren öffnen sich nicht in die erwartete Richtung.

Aber zurück zur Sache: Mit dem verglasten Lift geht es rund 50 Meter nach oben. Im 15. Stock befindet sich die Hauptattraktion von „Cool Mama“: die Sonnenterrasse. In den Genuss kommen derzeit noch die Bauarbeiter – im Juni wird die Terrasse eröffnen. Zunächst geht es also wieder einen Stock nach unten. Hier befindet sich das „Jägerstüberl“, das weder mit Jägern, noch mit Stüberl etwas zu tun hat, sondern ein erstklassiges Restaurant in modernstem Ambiente beinhaltet. Eine Reservierung wird unbedingt empfohlen.

Leichter bekommt man in der anschließenden Sky Bar einen Platz. Aperol Spritz, Hugo, Gin, und die üblichen Gefährten werden hier edel serviert. An der Cocktailkarte wird noch gearbeitet. Das Beste ist aber natürlich der Ausblick. Blendet man die Autobahn, den Messe-Parkplatz und die Lehener Wohnblöcke aus, zeigt sich Salzburg von seiner schönen Seite: Maria Plain, Gaisberg, Festung, Untersberg – alles, was der Salzburger braucht, um stolz zu sein. Für die Landschaft können wir freilich nichts. Fürs „Cool Mama“ schon, das hat nämlich ein Thalgauer gebaut.

von Katharina Maier