Wenn Hitze die Stadt lähmt

Die erste kleine Hitzewelle des Jahres liegt hinter uns – in den Städten und Ballungsräumen sind hochsommerliche Temperaturen aber nicht immer ein Genuss. Dachbegrünungen können kühlen und helfen.

Die durch den globalen Klimawandel bedingte Zunahme von Hitzewellen wirkt sich massiv auf die städtische Bevölkerung aus. So erlebte die Innenstadt von Salzburg im Sommer 2015 44 Tage mit Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke, an 7 Tagen wurden sogar 35 Grad oder mehr gemessen.

Noch stärker sind Millionenstädte betroffen – nicht nur tagsüber ist es oft heißer als in ländlichen Gebieten, es bleibt während der Hitzewellen auch in den Nächten extrem warm. In Wien sank die Temperatur im Jahr 2015 in 23 Nächten nicht unter 20 Grad (in der Klimatologie spricht man von „Tropennächten“), an erholsamen Schlaf ist da ohne Klimaanlage kaum zu denken.

Die gute Nachricht: Trotz zunehmend extremer Rahmenbedingungen stehen die Chancen gut, die Lebensqualität in städtischen „Wärmeinseln“ zu halten oder sogar zu steigern. Weltweit wird untersucht, welche Maßnahmen kühlend auf das Stadtklima wirken.

Nutzt man alle für Dachbegrünung geeigneten Flächen und deckt alle restlichen Dächer mit einem Material, das 70 Prozent der Sonnenstrahlung reflektiert, geht die Zahl der Tage mit mehr als 30 Grad in Stadtkernen um ein Drittel zurück.

Auch zusätzliche Wasserflächen können Hitze mildern. Auf Stadtplaner und Architekten warten also große Herausforderungen.

