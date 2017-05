Noch zu retten? Elektrogeräte auf dem Prüfstand

Elektrogeräte zum Billigpreis: Ein Profi erzählt über Finten der Hersteller und warum Geräte oft so schwer zu reparieren sind.

„Der Mixer meiner Oma ist gefühlte 50 Jahre alt. Jetzt halten die oft nur zwei Jahre.“ – „Kann ich zum Repaircafé am 10. Juni ohne Anmeldung kommen?“ – „Super, dass es einen Reparaturführer gibt!“ Die vorwöchige SF-Story „Immer mehr Salzburger lehnen das Wegwerfen ab“ hat zahlreiche Reaktionen ausgelöst. Die EU-Politik müsse den Maschen der Hersteller endlich einen Riegel vorschieben, fordern SF-Leser wie Martin W. Konkret empört ihn, dass in Elektrogeräte nicht nachkaufbare Ersatzteile eingebaut werden. Die Leser weisen immer wieder darauf hin: Viele Reparaturen von Elektro- und Haushaltsgeräten scheitern, weil man nicht oder nur teuer an Ersatzteile kommt.

Repaircafés jetzt auch am Land

Trotz dieser Hürde und der Billigproduktflut hält sich in Salzburg eine Reparaturszene, die sogar wächst. Da sind die extrem gefragten städtischen Gratis-Repaircafés – sie breiten sich jetzt schon in die Bezirke aus. Zum anderen findet man auf dem Online-Portal http://www.reparaturfuehrer-salzburg.at hunderte Betriebe, die Konsumgüter aller Art verleihen, gebraucht anbieten – und reparieren.

Einer davon ist „CMC Computer“, ein Geheimtipp in einer unscheinbaren Sackgasse in Salzburg-Schallmoos. Leben könne er vom Reparieren nicht, meint Firmenchef Fritz Schmutzhart (siehe Bild oben), der auch Computer verkauft. Schmutzhart schraubt täglich an defekten Druckern, Computern, Laptops und Smartphones. „Es ist echt schwierig geworden“, schildert der Technikfan beim Öffnen eines Tablets einer Salzburgerin. Der Bildschirm funktioniert nicht mehr. Das Ersatzteil koste 50 Euro, dazu komme noch die Arbeitszeit. Dabei hat das Tablet neu nur 80 Euro gekostet. „Das sind Wegwerfprodukte“, meint Schmutzhart. Neuerdings bekäme er ständig Fernseher herein: Sie lassen sich drei Monate nach Ablauf der Garantie nicht mehr einschalten.

Bauteile ohne Nummer – Nachkauf schwierig

Steckt da System dahinter? Schmutzhart bleibt zurückhaltend, man werde schnell verklagt, sagt aber doch: „Die Hersteller sind ja nicht blöd. Die wissen genau, wie lange die einzelnen Teile halten und wie viele Stunden der Österreicher im Jahr fernschaut. “ Bauteile zu identifizieren und nachzubestellen, sei eine kryptische Aufgabe geworden: Oft trügen Bauteile nicht einmal mehr die bewährten Kenn-Nummern.

Kommt eine neues Gütesiegel?

Ein Lichtblick: Vor zehn Jahren rief „Die Umweltberatung“ in Wien ein „Nachhaltigkeitssiegel“ ins Leben. Es sollte in Geschäften reparaturfreundliche E-Geräte kennzeichnen, doch die Hersteller machten nicht mit. Jetzt aber will die EU nach diesem Vorbild ein ebensolches Siegel auf den Weg bringen.

Sabine Tschalyj

