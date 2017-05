Kathi trifft Kathi: Zu Besuch bei Antenne Salzburg

Mittwochs, 8.10 Uhr bei Antenne Salzburg: Im Hintergrund laufen die letzten Takte vom „Ketchup Song“. In wenigen Sekunden steht die nächste Moderation an. „Katzele“, schreit Kathi Gudmundsson durch die Kopfhörer ihrem Kollegen Christian Katzer zu: „Katzele, jetzt kommen Kurz und Kern, gell.“

Und zack, schon ertönen Außenminister und Kanzler durch die Studiolautsprecher. Danach geht es Schlag auf Schlag: Musik, Nachrichten, Werbeblock, Musik, Gewinnspiel und alles wieder von vorn. Nebenbei schneidet Christian schnell einen Beitrag fertig. Zeit zum Durchatmen bleibt da keine, gearbeitet wird im Sekundentakt.

Wenn unsereins noch schlaftrunken ins Badezimmer wankt, stehen Kathi und Christian schon putzmunter im Studio – und das seit fast 20 Jahren. Mittlerweile sind sie nicht nur für die Zuhörer unzertrennlich. „Christian könnte ohne mich gar nicht mehr leben“, lacht Kathi. „Beruflich nicht, das stimmt“, gesteht Christian.

Das sei auch ihr Erfolgsrezept, erklären sie unisono. „Wir kennen uns in- und auswendig. Man weiß genau, was der andere als nächstes tun wird.“ Das merkt man, wenn man mit ihnen im Studio sitzt: Binnen Sekunden entscheiden sie, was als Nächstes gesagt wird. Kurze Blicke über den Tisch reichen den beiden, um sich abzustimmen. „So spontan und locker, wie es sich im Radio anhört, ist es aber natürlich nicht“, wirft Kathi ein und Christian ergänzt: „Wir wissen schon am Vorabend, was wir in der Früh machen. Wir gehen mit der Sendung schlafen und haben sie am nächsten Tag verinnerlicht.“

Eine ordentliche Portion Spontanität gehöre aber dazu: „Die Sendung ist zwar geplant, aber es funktioniert nie alles genau so, wie man es sich vorstellt“, erzählt Kathi. Für Ordnungsfanatiker wäre der Job nichts: „Wir sind Chaoten mit Plan. Manchmal kommt es vor, dass wir zehn Sekunden vor dem Einstieg alles nochmal ändern.“ Auf Knopfdruck lustig sein können Kathi und Christian also. Apropos Humor: Je flacher der Witz, desto besser, oder? „Nicht unbedingt“, sagt Kathi und erklärt: „Man braucht nicht zehn Gagschreiber, um lustig zu sein. Wichtig ist, dass man es schafft, ein Bild im Kopf der Hörer zu erzeugen, ohne dass es gekünstelt wirkt.“

Christian stimmt zu und vermutet: „Radiomoderatoren haben ein psychisches Problem, kommt mir vor. Das Bedürfnis, Leute zu unterhalten, ist was Komisches“, meint er scherzhaft, bevor er die Regler am Mischpult wieder nach oben zieht.

Es ist 8.55 Uhr. Das wird die letzte Moderation für heute. „Danach ist der Kopf erstmal komplett leer.“

Katharina Maier