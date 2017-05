Filmkritik: Beuys

„Jeder kann Künstler sein, alles kann Kunst werden“, war Joseph Beuys überzeugt. Der Mann mit dem Hut, der gerne mit Filz und Fett arbeitete, vertrat einen „erweiterten“ Kunstbegriff.

Den zelebrierte er mit zahlreichen aufsehenerregenden Aktionen anschaulich. „Wie man dem toten Hasen die Bilder erklärt?“, nannte er 1965 eine Performance und tat genau dies vor Publikum. Ein andermal, bei der documenta 1972, pflanzte er in Kassel 7000 Eichen. War das für die einen große Kunst, sprachen seine Kritiker oft vom „teuersten Sperrmüll aller Zeiten“. Beuys war aber nicht nur provokanter Künstler, sondern auch Kunsttheoretiker, Dozent und zuletzt gar Politiker der Grünen. Kurz vor seinem Tod 1986 ließ er sich einmal ohne Hut fotografieren.

Inszenierung:

Regisseur Andreas Veiel („Black Box BRD“) verzichtet in seinem Dokumentarfilm auf jeden Kommentar aus dem Off und anders als in üblichen Künstlerbiografien gibt es hier kaum Interviews mit nostalgischen Erinnerungen seiner Weggefährten. Stattdessen kommt in „Beuys“ der Künstler selbst zu Wort. Hierfür hat der Regisseur 400 Stunden Filmmaterial, 300 Stunden Tondokumente und über 20.000 Fotos gesichtet und daraus ein knapp zweistündiges, assoziatives Porträt der Künstlerlegende montiert. Beuys entpuppt sich als äußerst erfrischender Freigeist. Er denkt, debattiert, schwitzt, provoziert, lacht, boxt, doziert, kämpft. Man sieht ihn bei öffentlichen Diskussionen, bei spektakulären Aktionen. Und wenn er über Demokratie und die „Macht des Geldes“ spricht, klingt das oft ganz aktuell.

Botschaft:

Beuys sah in der Kunst revolutionäre Kraft, um in gesellschaftliche Prozesse einzugreifen.

Der bewegendste Moment: Der Film ist voller großartiger künstlerischer Momente. Zu Beginn seiner Lehrtätigkeit an der Kunsthochschule Düsseldorf soll Beuys eine Rede vor honorigem Publikum halten. Statt zu reden röchelt er minutenlang „Ö“-Laute ins Mikrofon. Niemand traut sich zu lachen.

Fazit:

Die großartige Dokumentation „Beuys“ erinnert daran, wie lebendig Kunst sein kann! (Ab 27. Mai)

Helmut Hollerweger

