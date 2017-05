Carpe Clumpat – nutze das Zeug

Das Leben ist kurz, und ich bin manchmal zu schön angezogen. Was das eine mit dem anderen zu tun hat? Sehr viel.

Mich macht nämlich die Sache mit dem Geschirr in der Vitrine ganz verrückt. Bestimmt kennen Sie auch eine Oma oder haben eine Großtante mit einem „schönen Geschirr“. Das ist ein Service, das wahlweise einen Goldrand hat oder ein Hochzeitsgeschenk war oder aus Meißner Porzellan ist, irgendwas macht es so wertvoll, dass man es nicht benutzen darf. Ganz selten nur wird das Geschirr aus der Vitrine geholt, an Weihnachten oder zum 100. Geburtstag der Urgroßmutter, maximal zweimal im Jahr.

Besser, man sperrt die Teller und Tassen ein Leben lang oder sogar mehrere Generationen lang weg, hinter Glas, nur zum Anschauen, es könnt ja was passieren damit. Ich sag Ihnen, was damit passiert: Wenn die Urgroßmutter mit 101 Jahren stirbt, schmeißen die Erben es weg. So schaut’s aus.

Was interessieren die sich für den alten Plunder? Wer will den dann noch haben und wozu? Vielleicht legt ihn sich ein mitleidiges Urenkerl in die eigene Vitrine, und dann dauert’s halt nochmal ein paar Jahre, aber weggeschmissen wird das Zeug irgendwann so oder so. Genau wie die ungetragenen Mäntel im Schrank und das mit Schonbezug geschützte Sofa. Weil es sich dabei, unsentimental betrachtet, um Gebrauchsgegenstände handelt.

Viel besser ist es in meinen Augen, wenn man diese Dinge benutzt. Wenn ein Teller Pecker kriegt, weil der Enkelsohn mit dem Löffel draufhaut, wenn die Mäntel nach Oma riechen und nicht nach Mottenkugeln, wenn Dinge dafür gebraucht werden, wofür sie gemacht wurden. Sich Sachen aufzuheben, ist etwas, das ich nicht verstehen kann. Ich heb mir nichts für später auf, keine Sätze, die ich eigentlich sagen sollte, keine Gefühle, die ich mitteilen will, keine Kleider, kein Parfum, kein Geschirr.

Dieses „später“, seien wir ehrlich, das kommt doch nie! Es gibt dieses „später“ gar nicht. Die Zeit verfliegt, dann ist das Leben vorbei, und „später“ hat nicht stattgefunden. Jungeltern kennen das von den zu feinen Kindersachen – weiße Kleidchen, Lackschuhe, teure Markenjackerln –, die man für eine besondere Gelegenheit aufhebt, „für schön“. Bis diese Gelegenheit kommt, passen die Sachen nicht mehr. Und genau deshalb sollten wir alles benutzen, solange es geht. Uns anziehen, was uns am besten gefällt, auch wenn wir damit vielleicht overdressed sind, wen kümmert’s! Das gute Parfum auflegen, die schöne Tasche hernehmen, die Spaghetti Bolognese vom Teller mit Goldrand essen. Jeden Tag.

Mareike Fallwickl arbeitet als freie Texterin und Lektorin. Mail: interaktiv@svh.at