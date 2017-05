Bei uns wird kein Auto mit Atomstrom fahren

Alle reden von Elektro-Mobilität, aber woher kommt der nötige Strom?

Bis zum Jahr 2050 soll in der EU der Verkehr frei von fossilen Brennstoffen sein. Österreichs nationaler Strategieplan geht von 250.000 Elektroautos im Jahr 2020 aus. Noch sind die Zahlen sehr niedrig – in Salzburg gerade einmal 1150 E-Autos unterwegs –, doch der Trend beginnt gerade zu „explodieren“.

Salzburgs Wirtschaftskammer schätzt, „dass bis 2020 eine Zulassungszahl von 15 bis 20 Prozent E-Fahrzeugen realistisch ist“, so Hans Vierthaler, Experte für E-Mobilität. Die bundesweite Flotte von 4,8 Millionen Autos wird schneller „grün“ sein als man denkt. Bleibt die Frage: Woher kommt der viele Strom für Millionen E-Autos?

Mehrbedarf nicht riesig

Experten und E-Wirtschaft beschäftigen sich mit allen Szenarien. Das Überraschende dabei ist: Der Mehrbedarf an Strom ist gar nicht so riesig. In Wahrheit könnten die Stromerzeuger den fiktiven Bedarf schon jetzt abdecken, erklärt Ernst Brandstetter, Sprecher des Verbands „Energie Österreichs“: „Nehmen wir an, alle Autos in Österreich wären bereits auf Strombetrieb umgestellt. Dafür bräuchten sie 15 Prozent des nationalen Strombedarfs von 65 Milliarden Kilowattstunden, also 9,8 Mrd. Kilowattstunden. Das ist nicht allzu wild, das könnte der bestehende Kraftwerkspark verkraften.“ Man müsse jedoch niederschlagsarme Jahre und Spitzenzeiten bedenken – „wenn es finster wird, saust die Hell-Dunkelgrenze mit Lichtgeschwindigkeit über Österreich hinweg und alle Photovoltaikanlagen fallen aus“ (Brandstetter).

Wende mit technischen Tücken

Man wolle die Verkehrswende, die durchaus ihre technischen Tücken hat, aber nicht mit Atomstrom oder mit den letzten zwei Kohlekraftwerken in NÖ und der Steiermark, die bis 2025 vom Netz gehen, abdecken. Deshalb baue man gerade neun neue Speicherkraftwerke, 40 weitere sind geplant, so Brandstetter. Als Rückversicherung fungierten die Gaskraftwerke, die die Städte auch mit Fernwärme versorgen und wesentlich weniger CO2 emittieren als Kohlekraftwerke.

Verkehr größter Energiefresser

„Österreich ist bei der Energiegewinnung voll auf die Butterseite gefallen“, meint Martin Fliegenschnee-Jaksch, Sprecher der IG Windkraft St. Pölten: „Wir haben alle guten Ressourcen, Wasser, Wind, Holz. Eigentlich müsste man mit Hochdruck an der Energiewende arbeiten, gerade beim Verkehr wäre das möglich. Das tut die Politik aber nicht.“ Das Straßengeschehen ist mit 34,5 Prozent größter nationaler Energiefresser, die erdölbefeuerte Massenmobilität hat längst die Industrie überholt, deren Verbrauch stagniert (29,7 Prozent).

Fossiler Antrieb auf dem Land

Das US-Unternehmen Tesla gilt vielen als Vorbild. Der Hersteller (sehr teurer) E-Autos hat Deutschlands Autobahnen vom Süden bis in den Norden mit Schnell-Ladestationen ausgerüstet. Entlang dieser Route fahren Tesla-Besitzer gratis bis nach Schweden. Es brauche für das Klimaziel jedoch mehr als saubere Antriebsquellen, sagen Experten.

Ulla Rasmussen, Expertin beim Verkehrsclub Österreich: „Es wird nicht gehen, dass jeder weiterfährt wie bisher, nur halt mit E-Autos. Wir müssen weniger Kilometer fahren, Wege und Versorgung neu denken, eine Energie-Raumordnung schaffen. Der öffentliche Verkehr muss elektrifiziert werden und der Güterverkehr ist sowieso eine harte Nuss.“ Fossil getriebene Fahrzeuge würden auf dem Land weiterhin ihre Berechtigung haben.

Stromlandestation für jede Gemeinde

Die Salzburg AG will bis 2020 in jeder Salzburger Gemeinde eine Stromladestation errichten, das Stück um 20- bis 30.000 Euro. In Köstendorf läuft ein Pilotprojekt. „Die Herausforderung ist, dass das technisch über die Kabel geht und man an diesen Stellen genügend Strom hat“, sagt Vertriebsleiter Kurt Nadeje. Denn: Wenn fünf Autos bei einem Wohnblock ihre Batterien aufladen, brauchen sie so viel Leistung wie das ganze Haus. Es gebe Ansätze, etwa flexible Ladezeiten mit Zeituhr. Fix sei: „Es wird genügend Strom da sein – zu 100 Prozent aus sauberen Quellen.“

Stromtanken wird teurer

Zu Hause kann man ein E-Auto um rund 5 Euro aufladen. Das dauert jedoch acht Stunden. Die Firma Smatrics (Verbund, OMV, Siemens) bietet 27 Schnellladestationen in Salzburg an. Für Vollladen in 20 Minuten zahlt man bis zu 9 Euro plus Grundgebühren. Vier weitere Ultra-Schnellladestellen sind geplant, darunter in der Stadt Salzburg. 2,4 Mill. E-Auto könnten von zwei großen Donaukraftwerken ausreichend mit Strom versorgt werden.