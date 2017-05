Opatija: Das Bad Ischl am Meer

Hinter den Villen-Fassaden spielt’s Granada. Der Vorkoster speiste im kroatischen Opatija.

Wir waren wieder eine Woche in Bad Ischl, im Bad Ischl am Meer. So lautet der Spitzname von Opatija, ehemals Abbazia. Was Ischl zu Kaisers Zeiten im Sommer erfuhr, den Umzug adliger Familien, das erlebte Abbazia im Winter. Wer Geld hatte, kam. Von damals geblieben sind die Villen. Und hinter ihren prächtigen Fassaden spielt’s heute Granada – Immobilienpreis-mäßig gesehen.

Wer eine Wohnung kaufen will in einer Villa , zahlt aktuell 8000 Euro pro Quadratmeter – mit Meerblick sind es 10.000 Euro. Klar, dass die Einwohner der Riviera-Städte von Opatija bis Lovran sich das nicht leisten können, in den umliegenden Bergdörfern wohnen und runterfahren zur Arbeit. Wobei Kaufen ein Hochrisiko-Geschäft ist: Das Grundbuch ist (wurde?) nämlich verbrannt. Eine reiche Amerikanerin erwarb um Millionen eine Villa von der Stadt Opatija. Nach dem Kauf kam der Staat Kroatien und sagte: Nix da, dieses Haus gehört uns. Der Prozess dauert inzwischen elf Jahre und die Villa verfällt.

Die Geschichten zeigen uns, dass viel Geld an diese Riviera drängt. Dieser Kaufkraft verdankt die Gegend eine Reihe erstklassiger Restaurants. Wir haben das beste besucht – ein liebenswertes, schön verstecktes.

Das Johnson im Zungenbrecher-Badeort Mošćenićka Draga lockt Feinschmecker aus ganz Europa an. Dort bekommt man Meeresgetier serviert, dessen Namen gerade ein Handvoll Biologen kennt. Natürlich so frisch, als sei es aus der Adria direkt auf den Teller geschwommen. Blaue Fische roh, nur mit rotem Pfeffer und Olivenöl, wunderbares Aroma. Am besten schmeckt das Leittier der Kvarner Bucht, der Kaisergranat oder Scampi: vollmundig zart süß, ein Erlebnis. Erstaunlicherweise sind die Genüsse bezahlbar (16 Punkte, zwei Hauben).

Darüber, im Bergdorf Mošćenice, hat ein Heimkehrer, der Koch war auf Yachten vor Monaco, eine Idylle geschaffen: Tu Tamo. Ein 500 Jahre altes Haus, allerliebst in Stand gesetzt, nicht leicht zu finden. Dort gibt es Slow food. Kräuter und Gemüse aus dem eigenen Garten, den Fisch nur gedämpft, weil so das Aroma am besten zur Geltung kommt. Dazu eine Terrasse mit wunderbarem Meerblick (13 Punkte, eine Haube).

Gewohnt haben wir zunächst spektakulär. Das Navis krallt sich in den Uferfelsen, man meint, direkt über den Wellen zu wohnen. Das hat was. Allerdings nennt es sich Design-Hotel (und wer sich auskennt, weiß: das ist eine Warnung.) Man kann an Details verzweifeln. Wohin mit dem Koffer, dem Mantel? Und wie bringt man die hundsschwere Balkon-Tür auf?

Machomäßig gesehen (Protest der Vorkosterin) ist das Navis die wunderschöne, aber zickige Geliebte. Und die Ehefrau entspricht dem Miramar, in das wir anschließend umzogen. Sehr nett dort und äußerst praktisch, auch hier liegt die Adria zum Greifen nah. Die Zeller Hoteliersfamilie Holleis hat Salzburg ans Meer gebeamt. Kroatisch hört man dort nur, wenn das Zimmermädchen aus Versehen dobro jutro wünscht statt Guten Morgen. Was Chefkoch Arthur Berger servieren lässt, hat solide Hauben-Klasse. Perfekt sein gegrillter Zander, er schmuggelt sogar ein bisschen Curry-Exotik in die Sauce zu den Filet-Spitzen.

Bad Ischl am Meer? Hier herrscht Österreich wirklich weiter.

www.johnson.hr

www.konoba-tutamo.hr

www.hotel-navis.hr

http://www.hotel-miramar.info