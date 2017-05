1 Jahr „Fenster“: Wir sagen Danke!

Nutzen schaffen, Lösungen zeigen. Das „Fenster“ trifft einen Nerv der Zeit.

Vor einem Jahr, als wir mit dem „Fenster“ neu loslegten, gewann der grüne Alexander van der Bellen erstmals die Präsidentenwahl – mittlerweile ist er tatsächlich Bundespräsident. Jetzt, da das „Fenster“ den ersten Geburtstag der Weiterentwicklung feiert, steht die Republik neuerlich Kopf. Die einst staatstragende ÖVP muss sich neu erfinden und ihr neuer junger Obmann Sebastian Kurz wirbelt die Republik politisch durcheinander.

So zufällig das Zeit-Fenster sein mag, zeigt es doch, wie sehr unsere Gesellschaft in Bewegung ist. Das gilt für die Politik genauso wie für die Medien. Das „Salzburger Fenster“, eine echte Institution im Land, blieb von diesen Veränderungen nicht verschont. Die Weiterentwicklung vor einem Jahr hatte klare Ziele: Das Produkt zu verjüngen, das urbane städtische Leben abzubilden und den Leserinnen und Lesern in zentralen Lebensbereichen möglichst viel Nutzen mitzugeben. Dafür reicht es nicht, immer nur zu lamentieren und nörgeln. Es braucht einen konstruktiven Journalismus, der nicht nur Fehlentwicklungen aufzeigt, sondern Lösungen anbietet. Menschen, die anpacken, bieten wir deshalb eine Bühne. Das Format „Taten statt Worte“ sei hier beispielhaft genannt. Auch weil die viele Reaktionen zeigen, wie sehr das gewünscht wird. Und dann sind da die Schlüsselbereiche des Lebens, alles zentrale Fenster-Themen: Wohnen, Bildung, Familie, Gesundheit, Freizeit und Mobilität: Hier wollen wir nicht nur Trends aufzeigen, sondern durch praktischen Journalismus möglich viel Nutzen mitgeben.

Jetzt sagen wir kurz und aufrichtig Danke: Den Leserinnen und Lesern für die vielen wohlwollenden Reaktionen sowie der regionalen Wirtschaft für ihre Bereitschaft, im „Fenster“ ihre Werbung zu platzieren. Nur so ist es möglich, das „Fenster“ in dieser Qualität zu produzieren.

Hermann Fröschl