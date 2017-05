Salzburgs Schüler planen Streiks im Klassenzimmer

Es herrscht eine Protestflut gegen die neue Bildungsreform. Landeshauptmann Haslauer steht trotzdem dazu.

Vor allem gegen deren Herzstück, das Schul-Autonomiepaket, gingen in Salzburg seit Jahresbeginn schon zwei Mal Schüler, Eltern und Lehrer auf die Straße. Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) ist als Gesandter der Landeshauptleute eine der treibenden Kräfte in der zuständigen Bund-Länder-Arbeitsgruppe. Er betont auf SF-Anfrage, weiterhin zur „größten Bildungsreform der Zweiten Republik“ zu stehen. Die Proteste und die rund 1600, großteils kritischen Eingaben an das Bildungsministerium müsse man aber ernst nehmen. „Es werden sicher noch Änderungen und genauere Definitionen nötig sein“, erwartet Haslauers Sprecher Christian Blaschke. Damit solle sichergestellt werden, dass die Schüler künftig nicht in Riesenklassen lernen müssten oder Schulen unfreiwillig in „Clustern“ zusammengeschlossen würden. Die Befürchtung vieler Schüler und Eltern, dass Schulschwerpunkte an Bundesschulen zunehmend weggespart werden, habe „reale Ansatzpunkte“. Das Autonomiepaket verbessere aber die Ressourcenzuteilung, meint der Sprecher des Landeshauptmanns.

Das Gegenteil fürchtet man im Landeselternverband und fordert, die Schwerpunkte viel stärker zu finanzieren, um Schulen ein Profil zu geben. „Oft hängen die am Engagement einer Hand voll Lehrer und an Geldern der Eltern“, schildert Verbandsvorsitzende Heidrun Eibl-Göschl. Dass die Reform kostenneutral über die Bühne gehen soll und die Klassenschülerhöchstzahlen fallen, deutet für Eibl auf ein Sparpaket hin. Schüler, Eltern und Lehrer könnten der Ministerin noch größeres Ungemach bereiten. Eibl: „Es ist möglich, dass die Schüler die Schule bestreiken.“

Ins selbe Horn stößt Lehrervertreterin Gertraud Salzmann vom BG Zell am See. „Die Ministerin wäre gut beraten, die Stellungnahmen ernst zu nehmen.“ Dass sich so viele Betroffene zu Wort melden, gebe es selten. Die Lehrer kritisieren auch, dass in Bereichen, die bisher im Schulgemeinschaftsausschuss geregelt wurden, die Direktoren oder Clusterleiter mehr Macht bekommen, die Schüler, Eltern und Lehrer dagegen Einfluss verlieren.

Österreich investiert deutlich weniger

Reduziert man die Bildungsdebatte auf blanke Zahlen, werde deutlich, dass Österreich viel weniger in Bildung investiert als andere Länder, erklärt Salzmann. Der Anteil der Schulausgaben am Bruttoinlandsprodukt sei in den letzten 20 Jahren um ein Viertel gesunken. Zwei Milliarden Euro zusätzlich wären nötig, um im OECD-Schnitt zu liegen. Ein ähnliches Beispiel lässt sich bei den Klassenschülerzahlen rechnen: Würden in jeder Klasse tatsächlich nur 25 Schüler sitzen, müsste der Staat 100 Millionen Euro pro Jahr zusätzlich investieren – nur um das aktuelle Gesetz einzuhalten. Darauf würde man mit dem neuen Autonomie-Paket verzichten können. Gesetzliche Höchstzahlen wären dann Geschichte.

Der Lehrer/innen-Verein Salve merkte am Sonntag verärgert an, dass Salzburg das einzige Bundesland sei, das über Ämter oder Landesschulrat keine Stellungnahme zum geplanten neuen Autonomiegesetz eingebracht habe.

Von Sabine Tschalyj und Katharina Maier

Die Autorinnen sind erreichbar unter sf-redaktion@svh.at

Foto: SN/Ratzer