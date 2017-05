Muttertags-Skitour auf den Großen Reicheschkogel

Es ist eine liebgewonnene Tradition: Am Muttertag, also am zweiten Sonntag im Mai, öffnet die Mautstraße ins Riedingtal. Ab da werden die Nordhänge des Riedingtales zur Spielwiese für Firnfreunde.

Vor allem die Jägerspitze (2508 m) ganz hinten im Tal ist ein gerne besuchtes Ziel. Weitaus weniger bekannt ist der Große Reicheschkogel. Die direkte Variante von der Schliereralm auf den 2413 Meter hohen Gipfel hat ein besonders schönes Zuckerl parat: Kommt man zu Mittag von der Tour zurück, kann man es sich gleich direkt auf der Sonnenterasse der Schliereralm gemütlich machen.

Ausgangspunkt:

Schliereralm (1495 m) im Riedingtal. Zufahrt über Zederhaus in den Talschluss (Mautstraße).

Anstieg:

Von der Schliereralm entlang der Riedingtalstraße ein Stück taleinwärts, dann bei der ersten Gelegenheit auf einer Straße über den Riedingbach. Der Weg führt weiter zu einer gewaltigen, im Mai aber bereits stillgelegten Wildfütterungsanlage. Dann entlang der Almstraße bergauf, an einer Jagdhütte vorbei zu einer Weggabelung. Hier hält man sich links (Süd) und wandert weiter zur Stieralm (1805 m, 300 Höhenmeter und eine Stunde Tragezeit). Spätestens hier beginnt dann in der ersten Maihälfte der Schnee.

Der weitere Anstieg folgt ungefähr dem nicht markierten Sommersteig parallel zum Rücken, der von der Riedingspitze über den Schwarzkogel und den Pfefferkogel nach Süden zieht. Es geht etwas oberhalb des Riedingsees vorbei und über die Riedingscharte (2274 m) auf die Südseite des Großen Reicheschkogels. Über die einladende Flanke zum nicht bezeichneten Gipfel. Abfahrt wie Anstieg.









Variante:

In die Riedingscharte kommt man auch von der Königalm (1667 m – am besten mit dem Mountainbike erreichbar, im Frühjahr wird die Autozufahrt aber toleriert). Man folgt von der Königalm der Talstraße taleinwärts zur Zauneralm, dann biegt man nach Südwesten ab. Der Weiterweg hält sich exakt an die Sommermarkierung hinauf zur Boarnlacke (2215 m) und ab hier ziemlich flach in die Scharte.

Hier können Sie die Route downloaden.

Wissenswertes

Wichtiger Hinweis: Die Tour führt durch ein Rotwild-Wintereinstandsgebiet und darf im Hochwinter nicht begangen werden.

Anforderung: Einfachere Firntour, 900 Höhenmeter und 3 Stunden Anstieg. Nur bei stabilen Firnverhältnissen. Frühzeitig aufbrechen!

Ausrüstung: Skitourenausrüstung, Harscheisen.

Karte: AV-Karte Nr. 45/1, „Niedere Tauern I“, 1:50.000.

Literatur: Clemens M. Hutter/Thomas Neuhold, „Skitourenatlas Salzburg – Berchtesgaden“, 2. Auflage, Verlag Pustet, Salzburg 2014.

Einkehr: Schliereralm www.schliereralm.at , Kirchenwirt in Zederhaus www.alpingasthof-kirchenwirt.at

Lawinenlagebericht: www.lawine.salzburg.at