Kalte Progression: Salzburger verlieren 276 Millionen Euro

Diesen Betrag knöpft der Staat den Salzburgern in den nächsten fünf Jahren ab – weil die Gehaltserhöhungen in höhere Steuerklassen führen. Bei 2700 Euro Bruttolohn macht das 1157 Euro aus.

Die jährlichen Lohnerhöhungen sollen die allgemeine Preissteigerung abgelten. Das ist die Theorie. Die Praxis ist, dass die Arbeitnehmer schon seit langem mit einem spürbaren Kaufkraftverlust konfrontiert sind – während die Lohnsteuern im Budget ständig wachsen und die Steuerreform aus dem Vorjahr bald wieder verpufft ist.

Realeinkommen sinken

Woher kommen die Einkommensverluste? Zwei Effekte sind hauptsächlich beteiligt: Die Lebenshaltungskosten (Wohnen) steigen stärker als die Lohnabschlüsse und die kalte Steuerprogression schlägt zu, da man infolge der Lohnerhöhungen auch in höhere Steuergruppen rutscht. Die Schweiz passt das Steuersystem jährlich an die Inflationsrate an. Österreichs Finanzminister kassieren die riesigen Beträge.

Neos: Online-Gehaltsrechner

Allein für Salzburg haben die Bundes-Neos eine Summe von rund 276 Millionen errechnet, die den Lohnsteuerpflichtigen von 2017 bis 2021 abgeknöpft wird. Bundesweit sollen in den nächsten drei Jahren 1,8 Milliarden Euro ins Budget fließen. Ein Online-Rechner der Neos zeigt, wie viel – absurderweise – durch Gehaltserhöhungen wieder wegschmilzt (www.entlastung.jetzt).

Ein Geringverdiener mit einem Bruttoeinkommen von 1200 Euro verliert in fünf Jahren 183,29 Euro (Zahlen anhand der Inflationserwartungen von 2017 bis 2021 des Wirtschaftsforschungsinstituts und der Europäischen Zentralbank, ohne Absetzbeträge). Der Pensionist mit demselben Einkommen wird mit 733,88 Euro ungleich stärker geschröpft (Pensionisten zahlen weniger Sozialversicherungsbeiträge, haben dadurch aber höhere Bemessungsätze für die Steuern).

Verkäuferin: 741 Euro weniger

Eine Verkäuferin, die laut Kollektivvertrag etwas über 1500 Euro verdient, verliert 741,02 Euro. Ein Angestellter mit 2700 Euro brutto schenkt dem Finanzminister 1157,60 Euro. Eine pensionierte AHS-Professorin, die sich über 3400 Euro Beamtenpension freut, muss auf 1542,67 Euro verzichten. Und um auch höhere Gehälter abzubilden: Wer 4500 Euro brutto hat, liefert 1649,42 Euro ab, bei 6200 Euro Gehalt fließen in fünf Jahren 3694,96 Euro ins Staatsbudget.

Die Bundesregierung will die kalte Progression zumindest lindern. Denn die SPÖ möchte nur die unteren Einkommen entlasten und ÖVP-Minister Hans Jörg Schelling hat ein schwer durchschaubares Modell vorgelegt, wonach 90 Prozent der Steuertarife an die Inflationsrate angepasst werden sollen – der Haken dabei: Das soll erst erfolgen, wenn fünf Prozent Inflation erreicht sind. Neos-Finanzsprecher Rainer Hablè hält von den Plänen wenig. „Die Tarifanpassung soll erst ab 2019 gelten. Danach muss ein Schwellwert von fünf Prozent erreicht werden, dazwischen kassiert man das Geld. Das ist keine Abschaffung“, meint Hablè.

„Das gehört weg“

Neos-Sozialsprecher Gerald Loacker kritisiert, dass die SPÖ auf jene Beschäftigen vergisst, die die Hauptlast der Lohnsteuern schultern. „Die Roten haben leider kein Gespür dafür, wer das System trägt. Ab einem Bruttogehalt von 2500 Euro sind wir schon bei einer Abgabenquote von 47 Prozent. Das sind aber keine Großverdiener“, sagt der Personalentwickler. Die Gesamtheit der vielen, kleinen, automatisch steigenden Lohnabzüge sei „völlig aus den Fugen geraten“.

Auch der ÖGB und die Salzburger Arbeiterkammer fordern die Abschaffung der schleichenden Steuererhöhung. AK-Boss Siegfried Pichler: „Das gehört weg. Das frisst den Menschen das hart verdiente Geld noch zusätzlich weg.“

Sonja Wenger

