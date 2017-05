Finger weg von den Lohnerhöhungen

Nein, es ist den meisten nicht bewusst, wie schamlos der Finanzminister bei den Lohnerhöhungen mitschneidet. Bei jeder Gehaltsrunde der Sozialpartner rutschen 4,3 Millionen Beschäftigte und 2,3 Millionen Pensionisten früher oder später in höhere Steuerstufen. Das nennt man kalte Progression.

Beschlossen oder festgeschrieben ist die schleichende Steuererhöhung nirgends, weder im Parlament noch in der Verfassung. Die Finanzverantwortlichen dieser Republik schöpfen die automatisch fließenden Gelder einfach ab. Solange „nicht zu laut dagegen geschrien wird“, lässt man die Dinge einfach laufen.

Mehr als elf Milliarden Euro hat der Staat allein von 2010 bis 2015 durch die kalte Progression eingenommen, so der Think Tank „Agenda Austria“. Wie viel es in der goldenen Ära des Wirtschaftswunders seit 1945 war, möchte man gar nicht wissen.

Schon wieder eine Mogelpackung

Jetzt wächst aber der Protest gegen die drückend hohe Abgabenquote. Weil eins nicht mehr wegzuleugnen ist: Mehr und mehr Menschen können von ihrem Gehalt gerade noch die Fixkosten des Lebens decken. In Salzburg geht bereits das halbe Gehalt oder mehr fürs Wohnen drauf.

Salzburgs Lohnsteuerzahler verlieren in den kommenden fünf Jahren sagenhafte 276 Millionen Euro durch die Steuerprogression. Wollen wir die Sache ins Praktische wenden und schauen, was man mit diesem Geld aus den Taschen der Lohnsteuerpflichtigen alles anstellen könnte: Um 276 Millionen könnten Salzburgs gemeinnützige Bauträger 920 Sozialwohnungen hinstellen. Oder: 23.000 Salzburger könnten ein Jahr lang eine Mietwohnung um 1000 Euro inklusive Betriebskosten finanzieren.

Viele Länder haben den Steuerklau zum Nachteil der Beschäftigten abgeschafft. Die Schweiz passt die Steuertarife jedes Jahr an die Inflationsrate an. Die Bundesregierung in Wien redet zwar von Abschaffung, arbeitet in Wahrheit aber an einer Mogelpackung. Die SPÖ möchte nur die unteren Einkommen entlasten. Die ÖVP will die Progression erst bei fünf Prozent Inflation korrigieren und bis dahin kassieren. Das ist genau die Politik, die einen so verdrießt.

