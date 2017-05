Finanzskandal: Minister und Burgstaller als Zeugen

Beim Prozess über die Finanzgeschäfte der Stadt sollen Justizminister Wolfgang Brandstetter und Ex-Landeshauptfrau Gabi Burgstaller als Zeugen aussagen.

Sie gilt als streng, unbestechlich und kompetent, ihr Hobby sind Windhunde und sie hat neben dem Studium tausender Aktenseiten einen Crash-Kurs zur komplexen Finanzmathematik von Zinsgeschäften gemacht: Richterin Anna-Sophia Geisselhofer sitzt dem Schöffensenat vor, der ab 9. Juni über sieben Beschuldigte im Finanzskandal richten wird. 19 Tage lang wird es um sechs aus dem Ruder gelaufene Spekulationsgeschäfte der Stadt gehen. Im September 2007 wurden sie laut Anklage mit einem „negativen Barwert von zumindest 4,88 Millionen Euro“ ohne Gegenleistung an das Land übertragen. Bürgermeister Heinz Schaden, Ex-Finanzlandesrat Othmar Raus, Monika Rathgeber, die (pensionierten) Finanz-Abteilungsleiter von Stadt und Land hätten dadurch (Beihilfe zur) Untreue begangen. Für alle gilt die Unschuldsvermutung.

Zeuge Roth: offene Rechnung mit der SPÖ

Die Verteidiger werfen prominente Zeugen ins Gefecht. Rathgebers Anwalt Herbert Hübel möchte Justizminister Wolfgang Brandstetter befragen, der noch als Anwalt einen der Beschuldigten vertreten hatte und später die Causa als Minister auf dem Tisch hatte. Schadens Anwalt will Ex-Landeshauptfrau Gabriele Burgstaller laden. Die SP-Frau soll den Bürgermeister gegenüber einem Zeugen der Korruptionsstaatsanwaltschaft entlasten. Der frühere Olympia-Berater Erwin Roth hat die Geschichte vom mitgehörten Gespräch in Guatemala City zu Protokoll gegeben. Am 4. Juli 2007, als die Delegation nach der Bewerbungsschlappe in einem Lokal nahe dem IOC-Hotel den Frust wegspülte, hätte Roth eine vertrauliche Unterredung zwischen Schaden und Burgstaller mitbekommen – hinter einer erhöhten Balustrade, mit Roth im Rücken. Schaden habe über die „faulen Papiere“ geredet, die das Land übernehmen solle, weil er einen Wahlkampf zu führen habe. Alles sei mit Raus vereinbart.

Brisante E-Mail: „Die LHF weiß Bescheid“

Roth notierte dies in seinem Notizbuch. Burgstaller dementiert ein solches Gespräch, Raus bestreitet, je eine Vereinbarung zu den Swaps getroffen zu haben. Man erwartet scharfe Befragungen. Zum einen, weil Roth, noch eine Rechnung mit dem „roten Establishment“ (Roth) offen hat – Schaden kritisierte ihn nach dem Olympia-Fiasko öffentlich. Roth wurde angeklagt und freigesprochen, die Familie musste ihr Wohnhaus verkaufen. Zum anderen, weil es eine brisante E-Mail von Schaden aus Oktober 2012 gibt: „Die LHF (Burgstaller, Anm.) weiß Bescheid. . . . Wir haben keine Derivate mehr.“