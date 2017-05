Filmkritik: Jahrhundertfrauen

Santa Barbara im Jahr 1979. Seit ihr Mann sie verlassen hat, kümmert sich Dorothea (Annette Bening) allein um ihren 15-jährigen Sohn Jamie und sucht verzweifelt nach männlichen Vorbildern für ihn.

„Ich verstehe ihn von Tag zu Tag weniger“, bekennt sie – und holt sich schließlich erzieherische Unterstützung von anderen Frauen. Zum einen von Abbie (Greta Gerwig). Die ist Mitte zwanzig, Fotografin, Punkmusik-Liebhaberin und lebt seit einer Krebsdiagnose als Untermieterin im Haus von Dorothea. Fortan versorgt sie Jamie mit feministischer Literatur. Und zum anderen ist da die 17-jährige Julie (Elle Fanning). Sie ist Jamies beste Freundin, doch Jamie möchte mehr als eine platonische Beziehung.

Inszenierung:

In „Beginners“ hat Regisseur Mike Mills zuletzt dem späten Coming Out seines Vaters ein mitreißendes Denkmal gesetzt. Mit seinem neuen Film präsentiert er nun eine großartige Hommage an seine Mutter und die anderen Frauen, die ihn großgezogen haben. „Jahrhundertfrauen“ ist jedoch nicht nur das liebevolle Porträt von drei Frauen aus drei unterschiedlichen Generationen, sondern es ist zugleich ein faszinierendes Zeitdokument Kaliforniens Ende der 1970er-Jahre. Die punkige Musikszene in Los Angeles ist da genauso präsent wie Jimmy Carters berühmte „Malaise Speech“, in der er über eine Nation klagt, die auf Maßlosigkeit und Konsum fokussiert sei. Inszeniert wird das alles mit viel Witz, Feminismus, klugen Dialogen, tollen Songs und großartigen Darstellern.

Botschaft:

„In den späten 70er Jahren“, so Regisseur Mike Mills, „ahnten wir nichts von den bevorstehenden Veränderungen: Ronald Reagan, die Gier nach Reichtum, HIV, das Internet und die Folgen. So gesehen ist der Film wie ein Trauergesang auf eine unschuldige Zeit, zu der wir nie zurückkehren können.“

Der bewegendste Moment: Einmal wird Dorotheas VW-Käfer beschmiert: Auf der Fahrerseite ist „Art Fags“ zu lesen, auf der Beifahrerseite „Black Flag“. Daraufhin macht Dorothea einen musikalischen Test – und versucht zuerst zur Musik von Black Flag, dann von den Talking Heads zu tanzen.

Fazit:

„Jahrhundertfrauen“ ist witzige, berührende und kluge Kinounterhaltung. (Ab 18. Mai in den Kinos)

Von Helmut Hollerweger

Das vollständige Kinoprogramm finden Sie auf: www.salzburger-fenster.at/kino