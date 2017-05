Salzburgs (un)gekrönte Gin-Könige

Tut uns leid, Schotten! Gin ist der neue Whiskey. Und einige Salzburger sind dick im Geschäft.

Nochmal in aller Deutlichkeit: Gin ist der neue Whisky. Also jenes harte Getränk, mit dem ein Mann zeigen kann, wie brillant er sich auskennt. Ahnung von Gin zu haben, bringt heute dasselbe Prestige, das früher der Whisky-Connaisseur einfuhr. Und gesünder dürfte Gin auch sein. Die englische Königsfamilie hat das in einem Selbstversuch erprobt: Queen Mum wurde 101 Jahre alt.

Gin gibt es auch von Salzburger Brennern. (Einige haben auch Whisky produziert, die der Vorkoster brav probiert hat. Schweigen wir lieber über das Ergebnis.) Praktischerweise müssen Salzburger nicht mehr bis Schottland reisen, um die Destillen zu besuchen. Es gibt angesehene Gin-Produzenten gleich um die Ecke.

Bekanntlich entsteht Gin auf Basis eines Getreidebrandes, bei dem auch Kräuter mitgebrannt werden, immer Wacholder, der das typische Aroma bringt. Aber was ein Brenner an Gewürzen hinzutut (in der Fachsprache: Botanicals), prägt seinen Gin.

Da erlebte der Guglhof in Hallein so etwas wie einen Fünfer im Lotto. Das Herrenmagazin Penthouse brachte (zwischen den Fotos mehr oder weniger ansehnlicher Damen) im Dezember einen Artikel über Gin. Und lobte das Modell Alpin aus Hallein: Wer den „einmal pur genossen hat, lässt seine London-Dry-Kollektion im Schrank verstauben“. Was die Autoren „ein überraschend fruchtig-würziges Alpenglühen am Gaumen“ priesen, erlebte der Vorkoster als kräftigen Brand, durchaus alkoholscharf, der tatsächlich eine ganze schöne Kräuterwiese mitschwingen ließ.

Man darf Siegfried Herzog aus Saalfelden für den ungekrönten Brenner-König Österreichs halten. Gewann er doch alle großen Wettbewerbe bis hin zur Destillata. Er nennt seinen Gin selbstbewusst Hagmoar nach dem jährlich auf dem Hundstein ermittelten Ranggler-Chef. Der Duft ist überwältigend. Das Aroma wirkt runder, feiner, sehr fruchtig. Schönes Süße-Bitter-Spiel. Zwei Salzburger Gins, die sich international schmecken lassen können.

Die Welt trinkt Gin nicht pur – eine Umstellung für den Vorkoster, der an seinen Whisky nicht einmal das importierte Moorwasser aus Schottland ließ. Gemischt wird mit Tonicwater. Aber welchem? Da empfiehlt Penthouse ein eigenes Fachbuch zu dem Thema mit dem Satz „Unbedacht irgendein Tonic zu verwenden wäre dasselbe, wie einfach irgendein Benzin in den Tank eines Autos zu füllen“. Puh, erwischt. Genau das hat der Vorkoster bisher getan, hat nur auf den Spritpreis geschaut. Also kaufte er jetzt das hochgelobte Tonicwater namens Fever Tree, das nur echtes Chinin enthält, keine künstlichen Aromastoffe.

Und doch: Mit Tonic, Eis und Zitronenscheibe bändigt sich der Gin zum sanften Longdrink, in dem seine Kraft nur noch zu ahnen ist. Nichts, was einen Whisky-Freund vom Weg abbringen könnte. Wenn Gin, dann pur.

Es gibt auch einen wunderbaren reinen Wacholderbrand vom Primushäusl in Strobl. Die Beeren dafür sind nur im Winter auf Skiern zu ernten, sie wachsen auf über 1000 Meter Höhe. Das sind doch Geschichten, die Mann erzählen kann mit dem Glas in der Hand. Das bringt Prestige. Und die Malt-Whiskys im Keller? Der Vorkoster wird sie genießen. Heimlich? Nein. Man muss sich einer Mode ja nicht unterwerfen.

www.guglhof.at

http://www.herzogdestillate.at

http://www.primushaeusl.at