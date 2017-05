Mit dem Feminismus ist das ja so eine Sache. Viele zucken schon zusammen, wenn sie nur das Wort hören, und jeder hat eine Meinung dazu. Ich hab mir viele Gedanken gemacht, wie ich in Bezug auf meine Kinder damit umgehe.

Wie kann ich meinen Sohn so erziehen, dass er später Frauen respektiert? Dass sie gleichwertig für ihn sind, dass er nicht abwertend über sie denkt oder sie gar so behandelt? Und wie vermittle ich meiner Tochter, dass sie – auch wenn Gesellschaft und Industrie ihr etwas anderes vorzeigen – alles sein kann, technische Zeichnerin oder Feuerwehrfrau oder Konzernchefin, weil sie nicht schwächer und nicht dümmer ist als ein Mann?

Als ich die Zwerge letztens vom Kindergarten abgeholt hab, kam irgendein Bub zu mir und beschwerte sich, mein Sohn habe ihn beschimpft und „ein Mädchen“ genannt. Und dann hat’s Granada gespielt. Mein Großer wusste gar nicht, wie ihm geschah, so sauer war ich. Als ich ihn gefragt hab, ob „Mädchen“ ein Schimpfwort für ihn sei, ob er glaube, seine Schwester zum Beispiel sei unfähig, deppert, schwach, hat er große Augen gemacht und entsetzt den Kopf geschüttelt. Er hat nicht nachgedacht, er hat nur nachgeplappert. Und kein Wunder: Er hört das ja überall, es ist in unserer Gesellschaft ganz normal, solche abwertenden Dinge zu sagen, unter Erwachsenen und zu Kindern. „Sei nicht so eine Pussy“, „Du wirfst wie ein Mädchen“, „Heul nicht so rum“:

Buben sollen tapfer und abenteuerlustig sein, Mädchen hübsch und zurückhaltend. Als hätten wir noch das Jahr 1952! Es nervt mich wahnsinnig, dass es für Buben das geilste Spielzeug gibt, cooles Lego, Bagger, Pfeil und Bogen, während Mädchen Plastikküchen kriegen und Puppen, die in die Windel lullen. Und dann wundern wir uns, dass Frauen stets auf diese Rolle reduziert werden. Ich versuche, das im Kleinen, wo ich kann, aufzubrechen: Als der Sohn sich sehnlichst ein Skateboard gewünscht hat, haben wir der Tochter auch eins gekauft. Die im Skatershop haben sicher gedacht, dass wir nicht ganz dicht sind, weil sie nicht mal vier ist und gar nicht g’scheit fahren kann, aber es geht ums Prinzip: Sie soll wissen, dass wir ihr das zutrauen, dass sie in unseren Augen das Gleiche kann wie ihr Bruder, dass sie cool ist und mutig. Das Board ist übrigens nicht rosa. Und als wir kurz darauf am Spielplatz waren und mein Sohn mit einem Freund in der Korbschaukel saß, sagte er zu ihm: „Meine Mama soll uns antauchen, die kann das wilder als dein Papa. Frauen sind nämlich genauso gut wie Männer.“ Geht doch.

Mareike Fallwickl arbeitet als freie Texterin und Lektorin. E-Mail