Vor dem Prozess: Schadens härtester Weg

Heinz Schaden wirkt angeschlagen, getroffen vom harten Ende seiner Ära und dem nahenden Finanz-Prozess. Mit der Partei hat er abgerechnet, mit dem Amt noch nicht. Seine Gefühle? „Darüber rede ich nicht.“

SF: Herr Bürgermeister, Sie stehen vor einem Strafprozess, die Stadtpolitik ist turbulent. Wie geht es Ihnen?

Heinz Schaden: Mir geht es um die Stadt. Wenn es der Stadt gut geht, geht es auch mir halbwegs gut.

Der Amtsbericht zu den Parkzonen soll vorliegen. Was steht drinnen?

Der Amtsvorschlag ist noch nicht in allen Punkten fertig. Aber wir haben ein paar Grundsätze festgelegt. Wir werden die Parkzonen schrittweise einführen, beginnend an der Alpenstraße im Süden. Dann wird sich das auf das ganze Stadtgebiet erstrecken.

Sie wollten das schon vor Ostern mit der Bürgerliste beschließen. Was hält Sie auf?

Die rechtlichen Diskussionen, wieweit wir das Land dazu brauchen. Wir wollen das ja weitgehend autonom machen.

Der SPÖ-Chef und der Arbeiterkammer-Chef sind gegen das 500- oder 700-Euro-Ticket. Es fehlten Angebote für die Pendler.

Wer macht denn die Angebote? Die AK sicher nicht und das Land auch nicht. Meine Aufgabe ist es, die Stadt zu schützen und das meine ich sehr ernst. Alle Gremien sind im Vorfeld von Bernhard Auinger immer informiert worden. Da wurden keine Bedenken geäußert. Vielleicht ist ihnen das erst jetzt eingefahren, dass das ernst gemeint ist.

Wenn es der SPÖ bei der Landtagswahl schadet, ist Ihnen das egal?

Ich glaube nicht, dass unser Verkehrspaket der SPÖ schadet. Die Wahlentscheidung fällt in der Stadt, auch bei Landtagswahlen.

Sie haben alle Parteigremien verlassen. Sind Sie noch Parteimitglied?

Natürlich! Ich habe kein g’schlampertes Verhältnis zur Partei.

Aber Sie sind von einigen Genossen schwer enttäuscht.

Für mich ist entscheidend, wie geht es mir mit dem Klub. Da geht es mir sehr gut. Und der Rest ist – wie sagt man bei Hamlet? – Schweigen.

Sind die Umland-Bürgermeister bereit, das Verkehrsdilemma zu lösen?

Grödig fällt mir als positive Ausnahme ein. Die anderen haben, vorsichtig gesagt, grantig und nicht gerade euphorisch reagiert, dass die Stadt so was beschließt. Zudem gibt es Maßnahmen, siehe Lokalbahn und Obus-Verlängerung Richtung Bergheim, die nicht zu Lasten des Umlands gehen. Das ist ja kein feindlicher Akt. Die Gemeinden müssen nichts zahlen. Wir zahlen.

Der Walser Bürgermeister sagt, Wals ist nicht der Parkplatz für die Stadt.

Und wir sind nicht der Parkplatz für das Land. Das ist auch klar.

Sollte sich nicht endlich LH Haslauer äußern? Auch dazu, ob das Land noch zur U-Bahnvariante steht?

Wilfried Haslauer hat einen Verkehrslandesrat. Ich halte nichts davon, dem Landeshauptmann was auszurichten, ich habe ein gutes Verhältnis zu ihm. Der Beschluss zur unterirdischen Lokalbahn-Verlängerung ist Placebo. Offiziell gilt, wir sind dafür. Inoffiziell ist ihnen mulmig geworden, als sie gesehen haben, was das kostet. Ich weiß, dass man in der Regierung mit Ausnahme von Hans Mayr über meine ablehnende Haltung regelrecht froh ist. Das höre ich auch vom grünen Klubobmann. Es gibt vertrauliche Gespräche zwischen mir und Haslauer, die gehen in die richtige Richtung. Da geht es um Investitionen in den Verkehr auf der Oberfläche.

Sie stehen im Juni wegen des Finanzskandals vor Gericht. Wie sehr setzt Ihnen das zu?

Ich äußere mich nicht zu der Causa, da bekanntlich ein Verfahren läuft. Den Rest werden wir sehen.

Haben Sie Amtsberichte geschönt?

Ich habe schon einmal gesagt, mein Wissensstand war der gleiche wie der im Gemeinderat.

Sie sagen, Sie sind voll handlungsfähig. Die ÖVP sagt, Sie reagierten dünnhäutig, ließen sich oft vertreten, seien wenig im Büro.

Sie haben gleich einen Interview-Termin bekommen. Zurufe der ÖVP kommentiere ich nicht.

Politisch wird offenbar jede Schwäche ausgenutzt.

Ich tue das nicht. Kommunalpolitik ist Handwerk. Es gibt bessere und weniger gute Handwerker.

Ihr Bürgermeisterkandidat Bernhard Auinger ist noch wenig bekannt bei den Bürgern.

Ich habe Bernhard Auinger vor ziemlich genau einem Jahr präsentiert, gewählt wurde er in der Partei erst vor kurzem. Wenn man mich zwei Jahre vor 1999, als ich Bürgermeister wurde, abgefragt hätte, hätte mich überhaupt niemand gekannt.

Jetzt sind Sie der längst-dienende Bürgermeister und auch der sparsamste im Amt.

Ich bin geprägt vom Jahr 1993, da war ich Vize unter Josef Dechant. Der hat auch schon einen Sparkurs gefahren, weil die Stadt pleite war und wir die Gehälter nicht zahlen konnten. Das hat sich bei mir eingebrannt. Damals haben wir die Sparkasse verkauft, um wieder liquide zu sein. Mir war es immer wichtig, von dem Tag an, wo ich Finanzreferent war, dass ich ausgeglichene Haushalte produziere. Ich könnte mit Milliarden-Schulden nicht gut schlafen. Wir haben in den letzten Jahren sogar Überschüsse erzielt.

Die Kommunalsteuern steigen automatisch und die Stadt verlangt bei den Kanalgebühren 132 Prozent der echten Kosten. Sie könnten die Betriebskosten der Haushalte senken.

Wissen Sie, was wir in den letzten fünf Jahren getan haben? Wir haben die Gebühren für Kanal und Müll eingefroren. Und zwar genau aus dem Grund, dass das Wohnen so teuer ist. Der Gesetzgeber sieht sogar vor, dass wir bis zu 200 Prozent der Kosten verlangen könnten. Das tun wir aber nicht.

Die Salzburger geben aber schon die Hälfte ihres Gehalts fürs Wohnen aus.

Das ist richtig, das liegt aber nicht an uns, sondern an den hohen Mieten und Immobilienpreisen.

Ihre Mitregierenden sagen, Sie können sehr stur sein und die Kommunikation ganz einstellen.

(lacht). Stur kann ich sein, das stimmt. Das habe ich sogar im Wahlkampf plakatiert. Das mit der Kommunikation stimmt aber nicht, das wäre unprofessionell. Dass man jemandem in zwischenmenschlichen Beziehungen die Meinung sagt, ist normal.

Hätten Sie sich ein schöneres Ende für Ihre lange Amtszeit gewünscht?

Das will ich gar nicht beantworten, das klingt nur wehleidig.

Interview: Sonja Wenger

